中印周三軍長級會談 另傳印度考慮放鬆部分投資限制

中國外交部證實，中印將於周三（12日）舉行第14輪軍長級會談。另據外電報道，印度正考慮放鬆主要針對中國的部分投資限制。

中國外交部發言人汪文斌周二（11日）表示，經雙方商定，中印將於1月12日在莫爾多會晤點中方一側，舉行中印第14輪軍長級會談。

他指出，當前中印邊境局勢總體穩定，中印正通過外交和軍事渠道保持對話溝通，希望印方能同中方相向而行，推動邊境事態盡快從應急處置，轉入常態化管控階段。

據印度傳媒早前報道，中印軍隊元旦在邊界互致新年問候並交換糖果，評論認為此舉有助緩解邊境緊張局勢。

中印對上一次第13軍長級會談，於去年10月10日舉行。會談後，解放軍西部戰區表示，印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。

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另外，中印邊境衝突也曾影響投資事宜。彭博最新引述知情人士透露，印度正考慮放鬆對某些外國直接投資的審查，而此前這些主要針對中國的規定，造成資金流入瓶頸。

目前，來自與印度有陸地邊界國家的實體在印度投資，需獲印度政府批准。報道指出，莫迪政府現在正考慮豁免有關外資所有權低於10%的公司的投資申請。

知情人士表示，有價值60億美元的投資申請，因為審批繁瑣而受阻後，政府正考慮上述改變，有關建議最早或下月獲批。

責任編輯：林佩怡

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