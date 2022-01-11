【天津疫情】Omicron傳播性強 張伯禮：出現1學生傳播10多人

天津出現新冠變種病毒Omicron本土疫情，中國工程院院士張伯禮周二（11日）在天津疫情發布會上表示，它的傳播性很強，已出現1名學生傳播10多人的情況；但Omicron感染病例症狀較輕，無症狀約佔3成，症狀較輕約佔一半，普通型約兩成，重症比較少。

張伯禮又稱，這次患者出現的症狀中，上呼吸道的症狀比較重，包括咳嗽和喉嚨痛，部分人發燒。

對於感染Omicron症狀被指是「大號感冒」，張伯禮接受央視訪稱，兩者還是不一樣。他指，國外很多病人出現持續症狀，即後遺症，一般流感是不會出現這樣的情況，而且與個體免疫狀況都有一定關係。所以不能掉以輕心，還是要打疫苗，在防治重症、降低死亡率的作用上依舊很強。

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對於天津這輪疫情走勢，張伯禮另受訪時表示，要看整體篩查狀況，樂觀估計到春節前，天津疫情整體應能平息，新發的病人就沒有了。

據天津發布會通報，截至周二中午12時，當地本輪共報告97宗新冠病毒陽性感染，包括49宗本土確診、15宗本土無症狀感染，而33宗初篩陽性感染者，有待臨床專家組核驗後通報。

本輪疫情主要以在校學生及其家庭，葬禮活動人員，以及上述人員波及社區為中心，分布於津南、西青和河西區。惟疫情感染來源尚未查明。

至少79感染者已打針

相關負責人介紹，針對現有的80宗感染者流行病學調查分析顯示，目前患者年齡最大74歲，最小5歲。指示病例於12月29日發病，前期呈散發狀態，1月6日起，發病人數快速增加，目前出現家庭聚集6宗。有關人員僅1名兒童未接種新冠疫苗，3人完成1劑滅活疫苗，76人完成全程接種，其中20人完成加強免疫。

天津Omicron疫情源頭仍不明 本輪累計97名陽性感染者（第二版）

責任編輯：林佩怡

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