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憂含瘦肉精 德反禁藥組織籲冬奧選手避免進食中國肉類

社會熱點 19:22 2022/01/11

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德國反禁藥組織（NADA）周一（10日）向下月參加北京冬奧會的運動員發信息，呼籲不要進食中國肉類食品，以免攝取到「瘦肉精」，違反禁藥規定。而中國官媒去年3月也曾揭發河北養殖戶違禁使用瘦肉精達十年之久。

法新社報道，德國反禁藥組織在一則業務通訊中提到，擔心運動員食用肉類時，攝取到俗稱瘦肉精的「克倫特羅」（clenbuterol），故呼籲他們應避免進食，並與營養師商量替代的食物。

近期沒相關案例

克倫特羅是一種類固醇，用於令牲畜在屠宰前增加瘦肉、減少脂肪。報道稱，反禁藥組織一直提及中國生產的肉類存在瘦肉精污染的風險，不過近期沒有傳出相關案例。

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【北京冬奧】德國外長及內政部長不出席冬奧 京曾指反對體育政治化

中國中央電視台去年3月15日曾揭露，每年大約出欄70萬隻羊的重要肉羊產地河北省滄州市青縣，有養殖戶違禁使用萊克多巴胺、沙丁胺醇和克倫特羅等瘦肉精，持續銷往多個省市約達10年之久。

據報道，中國在2002年就明令嚴禁瘦肉精作為獸藥和飼料添加劑。雖然青縣相關部門一直嚴查違規添加瘦肉精，許多養殖場的大門上都有監管部門醒目張貼的「禁止使用瘦肉精」告示，但實際上養殖戶都有各種管道事先得到消息，提前應對。

綜合內媒當時報道，在上述情況通報後，河北省滄州市連夜展開瘦肉精羊肉問題調查，涉事企業負責人隨即被控制；中國農業農村部也發出公告，表示會展開為期3個月的「瘦肉精」專項整治行動。

責任編輯：易燕丹

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