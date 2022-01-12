中國12月CPI漲幅回落至1.5% PPI升10.3% 均低於預期

中國最新通脹數據出爐。國家統計局周三（12日）公布，2021年12月居民消費價格指數（CPI）按年上漲1.5%，漲幅比上月回落0.8個百分點；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲10.3%，為四個月低點，漲幅比上月回落2.6個百分點，均低於預期。

2021年全年計，中國CPI按年上漲0.9%；PPI比上年上漲8.1%。

豬價升幅大幅回落

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，12月國內疫情多點散發，各地區各部門統籌推進疫情防控和保供穩價，消費市場總體平穩。按月看，12月CPI由上月上漲0.4%轉為下降0.3%；其中食品價格下降0.6% ，鮮菜價格高位回落，而冬季醃臘進入尾聲，加上生豬出欄有所加快，豬肉價格漲幅也大幅回落11.8個百分點。非工業消費品價格也轉為下降0.5% ，受國際原油價格下行影響，汽油和柴油價格跌逾半成。

按年看，12月食品價格由上月上漲1.6%轉為下降1.2% ，影響CPI下降約0.22個百分點。其中豬肉價格下降36.7% ，降幅擴大4個百分點。非食品價格漲幅回落至2.1%，影響CPI上漲約1.69個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，漲幅與上月相同。

保供穩價效果顯現 國際大宗商品價格走低

至於PPI，董莉娟解讀，12月份，保供穩價政策效果持續顯現，加上原油等部分國際大宗商品價格走低影響，工業品價格有所回落。按月看，PPI由上月持平轉為下降1.2%。

其中，保供穩價政策落實力度不斷加大，煤炭價格繼續回落；冬季鋼材、水泥等建築材料需求偏弱，價格有所下降；國際原油、有色金屬價格走低，帶動國內相關行業價格下降。另外，進口液化天然氣價格上漲；燃煤發電市場交易價格浮動範圍擴大，電力熱力生產和供應業價格也上漲。

責任編輯：林佩怡

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