內地增166本土確診河南佔逾百宗 孫春蘭要求早日實現社會面「清零」

內地新冠肺炎疫情反彈，昨日（11日）新增166宗本土確診病例，創逾1周新高，河南佔最多達118宗。國務院副總理孫春蘭在在河南調研時強調，要採取針對性更強的舉措，早日實現社會面「清零」。

據國家衛健委通報，昨日內地新增221宗新冠確診病例，境外輸入55宗、本土116宗。新增本土確診病例當中，河南佔118宗，分布在安陽65宗、許昌41宗、鄭州12宗；天津佔33宗；陝西西安8宗；廣東深圳7宗。另當日有4宗本土無症狀感染，天津3宗、深圳1宗。

安陽要嚴格管控 嚴防Omicron疫情擴散

疫情嚴峻的河南，目前面臨Delta及Omicron疫情的雙重挑戰，疫情波及7個地市，重點是鄭州、許昌禹州、安陽，三地疫情防控工作處於關鍵時期。

日前已抵河南調研指導防控工作的孫春蘭，連日到訪鄭州、禹州及安陽。她強調，Omicron傳播快、傳染力強，對安陽現有的防控措施是個考驗，各項舉措落實得快才能跑贏病毒。要進一步提高核酸檢測、流調排查的效率，採取嚴格的社會面管控措施，盡快阻斷傳播途徑，嚴防疫情外溢擴散。

至於涉及Delta疫情的鄭州及禹州，孫春蘭表示，鄭州疫情總體趨穩、防控效果開始顯現，要實施差異化分區核酸篩查，突出重點地區和人群，盡快排查出散在的感染者和風險人員，清除風險隱患，實現社會面「清零」。禹州疫情社區傳播風險沒完全消除，要開展流調「回頭看」，封控區並真正做到足不出戶。又要做好封控小區群眾的生活物資保障，保障基本就醫需求，確保群眾訴求能得到及時回應和解決。

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責任編輯：林佩怡

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