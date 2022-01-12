Omicron防控難 高盛下調中國今年GDP增長預測至4.3%

內地新冠肺炎疫情持續，天津、河南並出現Omicron本土疫情，外界關注對中國經濟影響。高盛認為，Omicron防控難度加大，將中國今年經濟增長預測，下調至4.3%。

據彭博報道，高盛首席中國經濟學家閃輝等在報告中表示，防疫限制措施對經濟造成0.9個百分點的拖累 ，這將部分被貨幣政策和財政寬鬆政策抵消，因此該行將經濟增長預期從4.8%下調至4.3%。

高盛經濟學家認為，疫情和防疫限制措施的負面經濟影響，會集中在第一季體現；若冬季過後疫情變得更容易控制，加強針並且更廣泛普及，第二季中國經濟將有所反彈。

世銀料中國今年增長5.1%

接受彭博調查的經濟學家，對中國經濟增長預測中值為5.2%。另有分析預計中國或將今年的經濟增長底線設在5%。

另外，世界銀行周二（11日）最新報告 預計2022和2023年全球增長放緩。其中， 預計2021年中國GDP增長8%，主要原因是宏觀支持退出和監管收緊快於預期。由於新冠持續影響及中國政府對某些經濟領域收緊監管，2022年增長料放緩至5.1%；2023年則料增長5.2%。

中國證券報周三（12日）報道，國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群認為，2021年經濟發展恢復至疫情前水平，預計經濟增速將高於8%。

發改委：宏觀政策有較大迴旋餘地 把穩增長放在更突出位置

彭博：中國或將明年經濟增長底線設在5%

責任編輯：林佩怡

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