【內地疫情】天津河南阻擊Omicron 今續全民核酸檢測

內地新冠肺炎疫情持續，天津、河南昨日（11日）分別新增118宗及33宗本土確診病例。近日，兩地先後檢驗出Omicron感染者，河南更是受到Delta與Omicron雙重夾擊，當局相繼發通報稱，今日（12日）將再全民核酸檢測。

據天津市人民政府通告，為做好全市第二輪全員核酸檢測工作，市人民政府決定，全市機關和企事業單位於12日下午放假半天。市民核酸採樣後，需居家等待核酸檢測結果，接到陰性結果後方可流動。有關企事業單位要統籌安排，確保城市運行和安全保障。

在河南安陽，為徹底排查潛在人群感染者，今日將繼續實施全員核酸檢測。安陽市從各地調集方艙式移動實驗室，並設置移動採樣車500輛分配至各縣（市、區），採取分時推進的辦法，合理調配資源，讓有疫情的縣區優先啟動核酸採樣。

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天津返安陽大學生一家四口確診

此外，安陽市湯陰縣此前出現一名從天津返回當地的大學生確診。據目前已公佈的信息，該名大學生的父母和姐姐均已確診。其姐姐為湯陰縣育才中學高三語文老師，通過該病例，湯陰縣育才中學成為疫情傳播的集中點。目前已公佈的26宗病例活動軌跡顯示，有14宗涉及湯陰縣育才中學的學生。

自1月9日起，安陽全市中小學、幼稚園停止到校上課，湯陰縣將育才學校封控管理4,040人，閉環轉送至3個醫學觀察點隔離。鑒於全市停課時間已臨近寒假，各學校本學期教學任務已基本完成，安陽市教育部門要求屬地各中小學校，暫停安排網上教學工作，在線幫扶、指導學生居家生活和學習。

另為進一步遏制疫情擴散和蔓延，安陽市滑縣今日凌晨宣布全縣管控措施再升級，臨時實施封閉管理。滑縣所有小區禁止非居民進入、限制居民進出；全縣所有汽車原則上不得上路行駛；所有黨政機關、企事業單位一律在家工作；所有店舖、餐館飯店一律停業；客運班線和巴士、的士、網約車不得營運。

責任編輯：易燕丹

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