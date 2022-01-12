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王力宏帶3男硬闖家門 李靚蕾最新回應：我有報警（組圖）

社會熱點 11:42 2022/01/12

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王力宏昨晚帶三名男子硬闖家門，子女見狀被嚇哭。對此，王力宏解釋，如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪。李靚蕾最新回應指，她已經報警，針對證據她稱「如果你願意我就po」。

李靚蕾在昨晚深夜突然發文，先是炮轟王力宏不顧她反對，帶著三名男子直闖家中，還瘋狂搖門，因此嚇到小孩，此外，她也指控王力宏未經她與孩子同意，將孩子和他說話的17分鐘私密影片外流給不相幹的人，因而曝光孩子的長相，更指身邊工作人員有前科並與黑道熟識等。

 

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但王力宏透過經紀公司反擊「吾疆（李靚蕾住所）旁邊就是警察局（大安分局），她想像力太豐富，如果真如李女士所說，是否應該報警才對」，並稱隨行的都是王力宏身邊的工作人員，「另外的人員是服務他們夫妻倆12年的生活助理，還有在職11年的員工，第三位是保安。」

對此，李靚蕾今早在社交平台寫下8點聲明，表示「結婚才8年，竟然會有一個12年的『夫妻』生活助理??大家都知道那是你的『私人』助理受你用，長期聽命於你，對你唯命是從的男子」，並表示自己當下有報警，回擊王力宏說法。

李靚蕾最新回應

對於王指她想像力豐富，李靚蕾也回嗆「請說清楚哪一個部分是想像的，我提供證據佐證」，她表示如果王力宏同意，她會公開更多證據，並無奈表示「原本想說不要這麽不堪……畢竟包含很多隱私。」

責任編輯：李冰琪

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