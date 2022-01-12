【內地疫情】深圳本輪累計12人染疫 一家五口中招

深圳新冠肺炎疫情持續，昨日（11日）新增7宗本土確診病例、1宗本土無症狀感染，本輪累計12人染疫，包括一家五口。

深圳加強防疫措施，昨起要求從即日起全市所有校外託管機構，暫停提供託管服務。

據深圳衛健委今日（12日）通報，新增的病例都是在密切接觸者排查、重點人員管控篩查中發現。初步判斷，新增病例與之前的確診病例或密切接觸者，或存在時空交集，彼此關聯，屬於同一傳播鏈，傳播鏈條清晰。

新增病例中包括一家五口，一名龍崗區布吉街道某公司員工，居於羅湖區清水河街道草埔西社區鶴圍村64棟，他及其母親、外母、女兒及2歲孫兒都中招。

目前新增病例均已轉送到市第三人民醫院應急院區隔離治療，情況穩定。相關密切接觸者、次密切接隄者及重點人員正在排查中，其居住地、工作地及活動區域已管控，有關重點場所已消毒。現時深圳新冠感染病例仍集中在羅湖區和龍崗區，兩區此前已升級防疫管控。

此前，深圳方面表示，這次疫情中的病例1從事國際貨物供應鏈工作，近期有境外物品接觸史；根據流調和病毒溯源結果綜合分析，本起疫情為境外輸入引起的本土疫情，暴露於境外新冠病毒污染物品引起感染的可能性大。深圳市疾控中心呼籲市吹，非必需，不要從境外高風險地區購買商品。

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責任編輯：林佩怡

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