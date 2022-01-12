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這兩國籲冬奧運動員勿帶手機以防監控 中方：毫無根據

國情動向 12:02 2022/01/12

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比利時和荷蘭皆建議參加北京冬奧的運動員不要攜帶個人手機和電腦，擔憂運動員在華信息安全問題。中方斥以上說法毫無根據。

據內媒觀察者網，針對比利時奧委會的建議，中國駐比利時王國大使館今日（12日）在官網回應，有關比利時赴華人員可能面臨網絡竊密風險的說法是毫無根據的，其擔心也是毫無必要的。中國政府是網絡安全的堅定維護者，堅決反對一切形式的網絡竊密和網絡攻擊活動。

聲明指出，近年來，中國先後通過《網絡安全法》、《數據安全法》、《個人信息保護法》等多項法律，中國公民和各國赴華人員的私隱和信息安全都受到依法保護。

【華為5G】比利時兩電訊商受壓棄華為 改用諾基亞設備

疑涉間諜活動 比利時禁孔子學院長宋新寧入境

中方斥荷蘭媒體炒作

此外，中國駐荷蘭使館官網今日亦發表聲明，斥荷蘭媒體炒作冬奧運動員信息安全問題，據稱有荷蘭媒體報道，參加北京冬奧會的運動員將受到中國政府監控，為此荷蘭運動員被建議僅攜帶「空白」手機和電腦去中國。

中國駐荷蘭使館發言人對此回應說，有關說法毫無事實根據。中國堅決反對一切形式的網絡竊密活動，包括大規模數據監控活動，是保護網絡和信息安全的踐行者和推動者。中國有信心為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

比利時去年12月表態不會派高級官員及外交官出席北京冬奧，但強調並非外交抗議及抵制。

據中國外交部網站，荷蘭首相呂特去年11月在意大利與中國外長王毅會晤時，表態支持北京奧運。呂特表示，荷方對北京冬奧充滿期待，希望了解籌備情況並積極參與。

奧地利、比利時不派官員出席北京冬奧 

竊聽通話？ 荷蘭電訊商：沒跡象表明華為不當監控用戶

責任編輯：袁瑋婧

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