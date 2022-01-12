解放軍訓練用閩南語喊敵投降？國台辦：針對極少數台獨分裂分子（有片）

本月4日解放軍陸軍第81集團軍舉行集訓，期間用普通話及方言對「敵」喊話「繳槍不殺」，網民熱議方言類似閩南語，被認為針對性太明顯。國台辦今日（12日）回應稱，解放軍開展有關演訓活動，是針對極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動和外部勢力干涉，又強調大陸永遠不會把台灣同胞當作「敵人」。

綜合觀察者網和中國網報道，早前陸軍第81集團軍某陸航旅官兵身着21式冬作訓服舉行軍訓，同時有30餘架戰鷹接連完成先期火力打擊、無人機偵察、機降戰鬥等課目。

訓練期間，陸軍還以普通話和方言對「敵」陣地喊話：「趕快投降吧！繳槍不殺，我們優待俘虜！你們的防禦體系已被瓦解，抵抗已毫無意義。」有不少網民認為像是閩南語，惟各地網民紛紛表示沒有字幕聽不懂。

據人民網報道，今日有媒體提問國台辦該視頻是否顯示將台灣人視為敵人對待，國台辦發言人朱鳳蓮回應說，解放軍是威武之師、文明之師、和平之師，是兩岸同胞和中華民族利益的捍衛者，是「台獨」分裂勢力的「剋星」。

她強調絕非針對廣大台灣同胞，又指台灣同胞是血濃於水的一家人。

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指責少數台灣政客跳動仇恨分裂

她還說，事實上，網上有另外一則視頻，是一位台灣青年在北京街頭隨機採訪路人對台灣的印象和想對台灣人說的話，大家基本上異口同聲地說「自家人、一家人、新年快樂、回來吧」這樣的話。很多台灣網民對這個視頻也給予了善意的回應。

她說，事實證明，兩岸的親情和認同不會因少數台灣政客挑動仇恨分裂而淡化流失，反而會以一種更廣泛、更持久的方式表達出來。

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責任編輯：袁瑋婧