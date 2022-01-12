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中國12月通脹回落 為放寬貨幣政策打開空間 減息機會增

經濟脈搏 13:20 2022/01/12

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中國2021年12月居民消費價格指數（CPI）、工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升幅雙雙回落，且低過市場預期，分別受豬肉價格回落、大宗商品價格走低等影響。分析認為，在新冠疫情散發下，中國保供穩價政策起到支撐作用，同時為穩增長打開貨幣政策空間，一季度或有減息可能。

國家統計局周三（12日）公布，去年12月CPI按年上漲1.5%，升幅比上月回落0.8個百分點；扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，漲幅與上月相同。CPI按月則下降0.3%，為去年7月以來首次。至於PPI，按年漲幅回落至10.3%，為4個月低位；按月則跌1.2%。

全年計，2021年CPI按年升0.9%，在3%左右調控目標以內；PPI則升8.1%。

中國12月CPI漲幅回落至1.5% PPI升10.3% 均低於預期

PPI料今年前高後低 CPI溫和上漲 

12月CPI重回1時代，交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智表示，CPI中食品價格和非食品價格漲幅都出現回落，分別受豬肉價格和鮮菜價格，以及燃油價格回落帶動。另受疫情多點散發的影響，酒店住宿類價格下降。

民生銀行研究院宏觀分析師應習文分析，從2021年全年看，CPI按年漲幅較2020年明顯走低，主要是豬肉價格走低和疫情兩方面的影響。他預計，今年春節期間，1、2月中國CPI會有一定季節性擾動，隨後仍將保持相對溫和。

至於PPI按月由平轉降，按年漲幅回落，國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，保供穩價政策效果持續顯現，加上原油等部分國際大宗商品價格走低影響，工業品價格有所回落。

劉學智預計，今年PPI將逐漸回落，呈前高後低走勢，下半年部分月度PPI按年或負增長。CPI將略有上升，不存在通脹壓力。當前CPI和PPI差值仍較大，今年兩者剪刀差將顯著收窄。

江海證券首席經濟學家屈慶也認為，未來PPI按年增速在基數作用下可能往下降，只是速度相對較慢，煤炭價格繼續下行空間小，油價上漲會起到對沖作用；豬肉價格逐漸見底，且PPI相對還處於高位，PPI對CPI的傳導作用還客觀存在，CPI增速料將緩慢上行。

本月可能減息 關注Omicron或制約供給

展望政策走向，華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟認為，一季度內降息概率較大，最接近的觀察窗口在本月內。3個觸發條件分別是：宏觀數據顯示穩增長壓力加大、通脹情況不成為掣肘、實體經濟尤其中小企獲得精準定向信用支持的難度加大。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威亦認為，較低的通脹為進一步放寬貨幣政策打開空間，調降利率可能性升高。近期一些城市疫情再起加劇經濟下行壓力，料首季經濟增速或意外偏於下檔。

不過，德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，短期人行可能按兵不動、保持觀望。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，不能低估Omicron等變種病毒影響，今年全球仍處於與病毒鬥爭階段，供應鏈與物流運輸修復仍需時，這或對商品供給構成制約。

中國官媒：未來半年 貨幣政策具有利窗口期保持邊際寬鬆

責任編輯：林佩怡

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