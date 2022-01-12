涉實施引起病毒傳播行為 河南鄭州金域檢驗中心負責人被立案

河南警方今日（12日）通報鄭州金域檢驗中心一地方負責人實施引起傳播病毒行為被立案，由於未公佈具體行為，引發網民關注。公司回應稱不清楚具體情況，但公司一切運轉正常。該母公司金域醫學榮譽加身，頻獲政府大量補助。

據平安許昌官方微博通報，鄭州金域检验中心一地方負責人張某東違反傳染病防治法規定，實施引起新型冠狀病毒感染肺炎傳播或者有傳播嚴重危險的行為。

禹州市公安局於週一（10日）對張某東以涉嫌刑事犯罪立案偵查並採取強制措施，該案目前正在進一步辦理中。

據封面新聞，河南鄭州金域臨床檢驗中心有限公司今日表示暫不清楚許昌那邊具體情況，目前公司正常運轉，將積極配合警方調查。

此外，該中心母公司金域醫學處表示目前該公司已關注到此事，今天內將由公司相關部門進行回應。

公司獲大量政府補助

報道指，鄭州金域臨床檢驗中心有限公司成立於2017年12月20日，經營範圍包括醫療服務；臨床檢驗服務；健康體檢服務；醫療器械的銷售、租賃、維修。A股上市公司金域醫學持有其100%股權，為控股股東，目前市值為400餘億元（人民幣，下同）。

據內媒《一點新聞》，金域醫學近年來參與到愛滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治項目，承接「中醫藥對HIV感染者干預作用研究」等國家十二五科技重大項目，同時同時承接鄭州大學、河南省中醫藥大學部分科研項目。

2021年4月，金域醫學曾披露，截至該公告發佈之日，累計收到與收益相關的政府補助共計人民幣 4010.66萬元，達到公司 2019 年度經審計淨利潤的 9.97%。其中，鄭州金域拿到了大量政府補助。

報道指，作為鄭州金域背後股東方，金域醫學近年來憑藉核酸檢測等業務實現業績大增。2021年，金域醫學先後在湖北、廣東、吉林、北京等開展新冠核酸檢測，截止2021年9月30日累計檢測量超過1.7億人份。有機構預計，2021年前三季度上市公司實現新冠檢測服務收入約為33.56億元。

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責任編輯：袁瑋婧