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內地多地爆新冠疫情 Omicron恐添供應鏈壓力

經濟脈搏 14:58 2022/01/12

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中國多地爆發新冠肺炎疫情，部分地方「封城」並啟動全民檢測，外界關注這對中國經濟的影響。

《華爾街日報》報道，受此影響，部分製造企業關閉當地工廠，港口亦面臨貨物積壓，還有人手調配問題，形容「供應鏈問題雪上加霜」。彭博報道也稱，中國出現Omicron病例，認為如果無法遏制這種快速傳播的變種病毒，供應鏈恐面臨中斷。

豐田天津合資廠暫停營運 因全民檢測

天津近日出現Omicron本土疫情，這個人口約1400萬的城市啟動全民檢測。據《華爾街日報》，豐田汽車公司（Toyota Motor Corp.）表示，旗下天津合資工廠周一（10日）和周二（11日）暫停營運，原因是全市範圍開展全員核酸檢測。

天津出現Omicron本土疫情，當地啟動全民檢測。

大眾汽車集團中國首席執行官馮思翰（Stephan Wollenstein）周二表示，天津的一間大眾汽車工廠也已關閉。其稱，浙江港口城市寧波爆發另一波小規模疫情後，大眾汽車最近還關閉了當地一間工廠。另總部位於寧波、服裝代工龍頭申洲國際表示，旗下一些生產廠從1月3日起關閉，但至周一部分生產已恢復。

馮思翰也稱，在許多情況下，中國政府部門幾周內就控制了當地疫情，讓企業得以恢復運營。

分析：比去年更具挑戰性

全球最大飛機製造商空中客車（Airbus）首席執行官Guillaume Faury周一表示，正非常認真關注追蹤當地動向，因為Omicron有可能讓中國的形勢「相較2020年和2021年發生重大改變」。他說，至今空客在中國還沒有出現任何供應中斷的情況，包括在天津。空客在天津有一條生產A320單通道客機等飛機的總裝線。

另外，陝西西安早前爆疫「封城」，美國美光科技公司（Micron Technology Inc.）表明會影響了DRAM內存芯片產品的產量。

華為、蘋果公司（Apple）的供應商富士康科技集團稱，它們在深圳的很多員工都進行了新冠核酸檢測。另河南鄭州近日爆疫，亦要求全民核酸檢測，富士康在當地設有工廠。

滙豐亞洲經濟研究聯席主管范力民（Frederic Neumann）表示，Omicron帶來的風險是，「可能在解決供應鏈瓶頸問題方面倒退一大步」。他稱，由於中國在全球供應中發揮著日益重要的作用，這一回情況可能比去年更具挑戰性。

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責任編輯：林佩怡

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