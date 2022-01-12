工信部（12日）發文表示，2021年，内地新能源汽車銷售完成352.1萬輛，按年增長1.6倍，連續7年位居全球第一；搭載組合輔助駕駛系統的乘用車新車市場占比達到20%。

工信部未來加大力度推動新能源汽車

工信部數據顯示，2021年，內地汽車產銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，按年分別增長3.4% 和3.8%，結束了連續3年的下降趨勢，為內地工業經濟持續恢復發展、穩定宏觀經濟增長貢獻了重要力量。

2021年，中國品牌乘用車累計銷售954.3萬輛，按年增長23.1%，市場份額達44.4%，同比提升6個百分點；汽車整車出口201.5萬輛，同比增長1倍，創歷史新高。

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工信部表示，下一步，工業和信息化部將全力以赴維護汽車工業平穩健康運行，加大力度推動新能源汽車和智慧網聯汽車發展，努力提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。

▲ 工信部：2021年內地新能源汽車銷量領跑 連續7年全球第一

此外，有報道稱，特斯拉上海超級工廠以48.41萬輛的年度交付量佔據其全球一半的交付量。

據乘用車市場訊息聯席會1月11日發佈的資料，特斯拉中國12月交付量達70847輛，創歷史新高，這也是特斯拉中國首次進入月銷7萬輛的門檻。在新能源乘用車廠商月度批發銷量排名中位列第二，僅次於比亞迪。

責任編輯：李冰琪