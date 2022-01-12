  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (三) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工信部：2021年內地新能源汽車銷量領跑 連續7年全球第一

經濟脈搏 15:35 2022/01/12

分享：

工信部（12日）發文表示，2021年，内地新能源汽車銷售完成352.1萬輛，按年增長1.6倍，連續7年位居全球第一；搭載組合輔助駕駛系統的乘用車新車市場占比達到20%。

工信部未來加大力度推動新能源汽車

工信部數據顯示，2021年，內地汽車產銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，按年分別增長3.4% 和3.8%，結束了連續3年的下降趨勢，為內地工業經濟持續恢復發展、穩定宏觀經濟增長貢獻了重要力量。

2021年，中國品牌乘用車累計銷售954.3萬輛，按年增長23.1%，市場份額達44.4%，同比提升6個百分點；汽車整車出口201.5萬輛，同比增長1倍，創歷史新高。

內地又一互聯網企業裁員 汽車之家傳裁2成 公司急回應

內地11月汽車銷量勝預期 全年產銷料略高過去年

工信部表示，下一步，工業和信息化部將全力以赴維護汽車工業平穩健康運行，加大力度推動新能源汽車和智慧網聯汽車發展，努力提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。

工信部：2021年內地新能源汽車銷量領跑 連續7年全球第一

此外，有報道稱，特斯拉上海超級工廠以48.41萬輛的年度交付量佔據其全球一半的交付量。

據乘用車市場訊息聯席會1月11日發佈的資料，特斯拉中國12月交付量達70847輛，創歷史新高，這也是特斯拉中國首次進入月銷7萬輛的門檻。在新能源乘用車廠商月度批發銷量排名中位列第二，僅次於比亞迪。

責任編輯：李冰琪

相關文章

工信部：汽車產業受芯片短缺影響較明顯 四季度將有所緩解
2021/10/19
工信部：汽車產業受芯片短缺影響較明顯 四季度將有所緩解
芯片荒未解 中汽協料10月後汽車製造業利潤或負增長
2021/10/29
芯片荒未解 中汽協料10月後汽車製造業利潤或負增長
【大灣區】廣東促消費：放寬廣深汽車上牌限制 視情況全省發消費券
2021/11/09
【大灣區】廣東促消費：放寬廣深汽車上牌限制 視情況全省發消費券
內地11月汽車銷量勝預期 全年產銷料略高過去年
2021/12/10
內地11月汽車銷量勝預期 全年產銷料略高過去年
華為夥賽力斯推首款鴻蒙系統汽車 余承東宣稱媲美百萬豪車
2021/12/24
華為夥賽力斯推首款鴻蒙系統汽車 余承東宣稱媲美百萬豪車

你可能感興趣

工信部：汽車產業受芯片短缺影響較明顯 四季度將有所緩解
15:44 2021/10/19
工信部：汽車產業受芯片短缺影響較明顯 四季度將有所緩解
芯片荒未解 中汽協料10月後汽車製造業利潤或負增長
15:04 2021/10/29
芯片荒未解 中汽協料10月後汽車製造業利潤或負增長
【大灣區】廣東促消費：放寬廣深汽車上牌限制 視情況全省發消費券
17:37 2021/11/09
【大灣區】廣東促消費：放寬廣深汽車上牌限制 視情況全省發消費券
汽車 中華人民共和國工業和信息化部 新能源汽車銷量 品牌 批發 銷售 組合 新能源 經濟 上海

下一篇文章

內地多地爆新冠疫情 Omicron恐添供應鏈壓力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

製鞋產業遷往東南亞 內媒：中國出口損失數千億
製鞋產業遷往東南亞 內媒：中國出口損失數千億
中國12月CPI漲幅回落至1.5% PPI升10.3% 均低於預期
中國12月CPI漲幅回落至1.5% PPI升10.3% 均低於預期
北大學者：中國將迎千年來最好的30年 上次還得回溯到北宋
北大學者：中國將迎千年來最好的30年 上次還得回溯到北宋
攜程聯合創始人也為鼓勵生育提建議：投入5萬億元
攜程聯合創始人也為鼓勵生育提建議：投入5萬億元
內地多地爆新冠疫情 Omicron恐添供應鏈壓力
內地多地爆新冠疫情 Omicron恐添供應鏈壓力
華為力谷芯片創新破美圍堵 旗下基金投資56間芯企
華為力谷芯片創新破美圍堵 旗下基金投資56間芯企
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款