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內地KFC「盲盒」掀搶購潮 有人擲萬元買餐 中消協狠批：當抵制

社會熱點 17:00 2022/01/12

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近日，內地肯德基（KFC）與盲盒銷售商「泡泡瑪特」（POP MART）合作，推出「DIMOO聯名款盲盒套餐」，隨即掀起搶購潮。為集齊全套盲盒公仔，有消費者不惜花費萬元購買套餐，網絡上亦衍生「代吃」服務。對此，中國消費者協會批評KFC利用限量款盲盒銷售手段，誘導並縱容消費者不理性超量購買食品套餐，應當抵制。

綜合內地傳媒報道，這次與KFC聯名的人物DIMOO，是POP MART最受歡迎的IP（知識產權）之一。活動本月4日開始，只要購買99元（人民幣，下同）的指定套餐，即可隨機獲贈「KFC × DIMOO」限定系列公仔一個。該系列盲盒一套6款，外加1個隱藏款公仔。內地門市總共限量發售263,880份。而隱藏款出現的概率是1：72，可謂非常稀有。

隱藏版公仔炒價暴漲12倍

消費者想要集齊整套公仔，至少需要594元。網傳圖片顯示，有一名盲盒「玩家」為求抽中隱藏款，一口氣豪擲10,494元，購買106份套餐。另有人坦言，99元的套餐看似昂貴，但市面上一個DIMOO的盲盒至少要69元。如今的聯名活動，除了得到公仔還能吃炸雞，非常划算。

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鑒於近年的盲盒熱，再有著名IP加持，該系列盲盒套餐一經推出便被哄搶，一盒難求。在二手平台上，常規款公仔最便宜也賣70元一個，全套6個出售的價格則在600元至800元之間。至於最稀缺的隱藏款，最高已被炒到800元，較「原價」上漲8倍；比起市面上一般DIMOO公仔索價69元更飆升近12倍。

盲盒公仔在二手平台炒得火熱，「職業代吃」服務也隨之而來。網絡上，「專業代吃，絕不浪費」、「盲盒歸你，肥胖歸我」等留言層出不窮，甚至有網民開始跨省接單。

誘導不理性購物 有悖公序良俗和法律精神

中消協周三（12日）發文《用「盲盒」誘導食品過度消費，當抵制！》，指正常的讓利促銷既使商家提高銷量，也令消費者得到實惠，本屬無可厚非。但KFC作為一間餐飲企業，利用限量款盲盒銷售是以「飢餓營銷」手段刺激消費，容易導致消費者為獲得限量款盲盒而衝動消費，並因超量購買造成無謂的食品浪費。

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去年4月，《反食品浪費法》正式實施，明確要求餐飲服務經營者自覺抵制食品浪費，提示消費者適度消費，必要時採取措施防止消費者浪費；不得誘導、誤導消費者超額消費，造成食品浪費。

中消協認為，KFC作為食品經營者，利用限量款盲盒銷售手段，誘導並縱容消費者不理性超量購買食品套餐，有悖公序良俗和法律精神。另倡導消費者審慎看待自身消費需求，進行科學理性的消費活動，共同抵制盲目、衝動、超額消費等不良消費行為。

責任編輯：易燕丹

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