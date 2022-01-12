【內地疫情】Omicron疫情擴散？大連現2陽性病例 曾到天津（第二版）

內地新冠肺炎疫情持續擴大，天津Omicron疫情更備受關注。遼寧大連今日（12日）發現兩宗陽性病例，二人為大學生朋友，上周曾到天津。

*17：30 更新天津疫情

大連疫情防控總指揮部通報，當日大連市甘井子區在對天津市返連管控人員例行核酸檢測，發現兩人核酸檢測結果陽性。此前，兩人8日離津檢測為陰性，9日抵連後管控，10日核酸檢測為陰性。

據通報，兩人為大學生朋友，曾於本月3至8日在天津市津南區活動，8日同行乘坐T367次列車。目前共篩查出密切接觸者25人、次密切接觸者56人，均已全部管控，外地人員信息均已橫傳，其他相關流調、排查、核酸檢測等工作正進行。

除了大連外，天津此輪Omicron疫情已外溢至河南安陽。日前一名從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的大學生，引發了安陽本地疫情。

天津累計137宗陽性 學校即日起寒假、封閉管理

值得一提的是，天津Omicron本輪疫情源頭仍然未明。而截至今日下午2時，天津共報告137宗新冠陽性感染，包括76宗本土確診、17宗本土無症狀感染，44宗初篩陽性感染待臨床專家組核驗後通報。

目前天津已完成107宗感染者流調報告，已出現11起家庭聚集疫情；而107名感染者中，48人為學生。天津下午宣布，即日起大中小學進入寒假，所有學校一律實行封閉式管理。

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責任編輯：林佩怡

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