  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (三) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】Omicron疫情擴散？大連現2陽性病例 曾到天津（第二版）

社會熱點 17:30 2022/01/12

分享：

內地新冠肺炎疫情持續擴大，天津Omicron疫情更備受關注。遼寧大連今日（12日）發現兩宗陽性病例，二人為大學生朋友，上周曾到天津。

*17：30 更新天津疫情

大連疫情防控總指揮部通報，當日大連市甘井子區在對天津市返連管控人員例行核酸檢測，發現兩人核酸檢測結果陽性。此前，兩人8日離津檢測為陰性，9日抵連後管控，10日核酸檢測為陰性。

據通報，兩人為大學生朋友，曾於本月3至8日在天津市津南區活動，8日同行乘坐T367次列車。目前共篩查出密切接觸者25人、次密切接觸者56人，均已全部管控，外地人員信息均已橫傳，其他相關流調、排查、核酸檢測等工作正進行。

除了大連外，天津此輪Omicron疫情已外溢至河南安陽。日前一名從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的大學生，引發了安陽本地疫情。

天津累計137宗陽性 學校即日起寒假、封閉管理

值得一提的是，天津Omicron本輪疫情源頭仍然未明。而截至今日下午2時，天津共報告137宗新冠陽性感染，包括76宗本土確診、17宗本土無症狀感染，44宗初篩陽性感染待臨床專家組核驗後通報。

目前天津已完成107宗感染者流調報告，已出現11起家庭聚集疫情；而107名感染者中，48人為學生。天津下午宣布，即日起大中小學進入寒假，所有學校一律實行封閉式管理。

【內地疫情】天津河南阻擊Omicron 今續全民核酸檢測

【天津疫情】Omicron傳播性強 張伯禮：出現1學生傳播10多人

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

內地多地爆新冠疫情 Omicron恐添供應鏈壓力
今日
內地多地爆新冠疫情 Omicron恐添供應鏈壓力
【內地疫情】天津河南阻擊Omicron 今續全民核酸檢測
今日
【內地疫情】天津河南阻擊Omicron 今續全民核酸檢測
Omicron防控難 高盛下調中國今年GDP增長預測至4.3%
今日
Omicron防控難 高盛下調中國今年GDP增長預測至4.3%
【天津疫情】Omicron傳播性強 張伯禮：出現1學生傳播10多人
2022/01/11
【天津疫情】Omicron傳播性強 張伯禮：出現1學生傳播10多人

你可能感興趣

內地多地爆新冠疫情 Omicron恐添供應鏈壓力
今日 14:58
內地多地爆新冠疫情 Omicron恐添供應鏈壓力
【內地疫情】天津河南阻擊Omicron 今續全民核酸檢測
今日 11:53
【內地疫情】天津河南阻擊Omicron 今續全民核酸檢測
Omicron防控難 高盛下調中國今年GDP增長預測至4.3%
今日 11:07
Omicron防控難 高盛下調中國今年GDP增長預測至4.3%
天津 大連 遼寧 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

下一篇文章

河南周口55歲抗疫前線醫生因勞累過度猝死
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【天津疫情】Omicron傳播性強 張伯禮：出現1學生傳播10多人
【天津疫情】Omicron傳播性強 張伯禮：出現1學生傳播10多人
倡人行多印2萬億谷生育 任澤平回應爭議：不會引發通脹
倡人行多印2萬億谷生育 任澤平回應爭議：不會引發通脹
【內地疫情】深圳本輪累計12人染疫 一家五口中招
【內地疫情】深圳本輪累計12人染疫 一家五口中招
河南女子意外被隔離在相親對象家 網民：還能有這種緣分？（有片）
河南女子意外被隔離在相親對象家 網民：還能有這種緣分？（有片）
憂含瘦肉精 德反禁藥組織籲冬奧選手避免進食中國肉類
憂含瘦肉精 德反禁藥組織籲冬奧選手避免進食中國肉類
王力宏帶3男硬闖家門 李靚蕾最新回應：我有報警（組圖）
王力宏帶3男硬闖家門 李靚蕾最新回應：我有報警（組圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款