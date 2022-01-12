多名公職人員防疫不利被處分 河南安陽問責61家單位

河南安陽正處於疫情防控關鍵期，今日（12日）官方通報至今全市共問責61家單位，相關責任人11人，並有多名公職人員因疫情防控不利被處分。

據河南安陽官方公眾號「清風安陽」，河南安陽市疫情防控形勢正處於最吃緊、最緊要的關頭。各級紀檢監察機關深入防控一線開展督導檢查工作，從嚴從快從重查處疫情防控工作中履職盡責不到位、工作作風不紮實等問題。

文章通報五起落實疫情防控工作不力典型問題，包括龍安區衛健委在疫情防控中存在醫療物資（檢測試劑）準備不充分、疫情防控相關數據不清、履職盡責不到位等問題。對區衛健委黨組書記孫光林給予談話提醒。

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街道辦事處大局意識差 黨工委副書記被免職

文峰區銀杏街道辦事處在疫情防控中存在大局意識差、不作為、慢作為、推諉扯皮等情況。對銀杏街道黨工委副書記常志偉給予免職處理。

北關區豆腐營街道辦事處在疫情排查中存在工作不認真、不重視，對轄區內返安人員排查不全面、不徹底的問題。對豆腐營街道辦事處政法委員、武裝部長丁玉獻給予誡勉談話。

北關區曙光路街道熱電廠核酸檢測採樣點存在門口群眾聚集、現場秩序較為混亂等問題。對文博社區黨總支書記、社區主任戚志軍全區通報批評。

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醫護業務不熟 衛生院長被免職

林州市臨淇鎮部分核酸檢測採樣點存在醫護人員未按時間節點到崗、業務不熟、未攜帶檢測工具及核酸檢測開展緩慢等問題。對臨淇鎮衛生院院長郝振華給予免職處理。

通報指，上述問題反映出相關責任單位和工作人員在當前疫情防控形勢嚴峻複雜的情況下，對防疫工作重要性認識不足，對交辦或反饋問題整改不積極不深入，存在不盡責不擔當不作為等問題。並籲全市公職人員引以為戒。

據河南省衛健委最新通報，1月11日0—24時，全省新增本土確診病例118例，其中安陽市65例，這是河南省本輪疫情單日新增確診病例首次超過100例。

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責任編輯：袁瑋婧