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內地7個求職者就有1人做地產 但轉行很艱難

經濟脈搏 21:00 2022/01/12

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房地產曾經是內地最賺錢行業，但經歷政策風向改變、海量調控措施落地後，行情不再。內媒指，現今市場上每7個求職者中，就有1個是從事地產業的，既有見勢頭不對主動辭職轉行，也有裁員潮下的受害者，轉投的行業也五花八門，包括瑜伽教練、保險經紀、司機，但要回到過往的收入水平並不容易。

第一財經訪問了多名曾從事前房地產業的人士，有多年樓盤營銷經驗凡汪雨，去年因被公司大幅減薪，不想坐以待斃，主動辭職。隨後她又進了一間與涉房地產業務的金融機構，結果發現公司業績也在走下坡，於是再次離開，之後只是兼職教瑜伽。但她與丈夫在業內打拼多年，持有幾套物業，暫時也不愁生活。

「眼看著這個行業一輪又一輪裁員，我才知道自己在見證歷史。」已經超過35歲的張輝就沒有那麼幸運，他在一家大型物管企業工作，這個行業在幾年前還是相當搶手，想不到去年下旬就收到公司的「大信封」。人到中年難轉行，加上之前薪酬水平較高，他願意主動降薪，用人單位也不敢接受。

兜兜轉轉之下，張輝最後進了一間外資背景的保險公司，但發現保險也非常難賣，「有些保險銷售寧願去送外賣都不幹保險了，竟然沒比地產好到哪裡去」。除了親戚的支持，張輝未能找到甚麼生意，但他打算繼續熬著：「我就先學習著，多了解一個行業不是甚麼壞事，萬一有出路呢？」

內地樓市低迷，裁員、減薪成為房地產業的普遍現象。

江帆原本是一間中大型房企的投拓人員，年薪約40萬元人民幣，在兩個多月前也被公司裁走。他形容對此早有預感，「投拓這一行認識的圈子人裡，大概一半都被裁了」。江帆是名校畢業，加上相對年輕，曾自以為找工作不難，沒想到市場上地產業的人才供過於求，經驗也無法用到其他工種上，轉行極難。

江帆最後離開上海返到家鄉，邊在網上尋找機會，邊開網約車過渡，幾乎賺不到甚麼錢。他透露，很多同行都遇到類似狀況，但不願意談，覺得很丟面子。

【中國樓市】推參考價制度後 深圳去年二手成交量按年降5成

內地又一互聯網企業裁員 汽車之家傳裁2成 公司急回應

華為受美國制裁後 芯片設計重鎮深圳1年間跌下神壇

責任編輯：陳建錫

失業 辭職 裁員 地產 經濟內循環

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