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河南周口55歲抗疫前線醫生因勞累過度猝死

社會熱點 17:05 2022/01/12

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河南疫情形勢嚴峻，1月6日淩晨，河南周口市第一人民醫院120急救指揮中心主任王新華，連續13個小時運轉醫護人員和核酸檢測物資，因勞累過度猝死。

最後的日程表曝光幫同事頂班13個小時

王新華1月3日接到醫院「5時到四通鎮執行排查疫情任務」通知後，立即趕到醫院，積極調配負壓救護車、核酸檢測物資等。

王新華為了幫助近一個月沒見孩子的同事，便主動幫其頂班駕駛一輛負壓救護車趕赴四通鎮執行任務。就這樣，從1月3日下午5時到1月4日早晨7時，冒著寒風，王新華跟同事連續奮戰13個小時。在四通鎮3個行政村往返8次、往返醫院和四通鎮12次，轉運50多名醫務檢測人員及防疫物資，確保了四通鎮近3500名村民核酸檢測任務圓滿完成。

1月4日早晨，忙了一夜的王新華回到指定隔離點住所，稍微休息一會兒，上午11時10分接到通知，要求下午1點半再去四通鎮執行核酸檢測采樣任務。 王新華開始遠程指揮調度車輛，準備防疫物資。下午2時，救護車由醫院出發駛往四通鎮，行至半路，接到上級指令，任務解除，所有人員原路返回醫院作核酸檢測，晚6時回到隔離點住所待命。

河南周口55歲抗疫前線醫生因勞累過度猝死

多名公職人員防疫不利被處分 河南安陽問責61家單位

涉實施引起病毒傳播行為 河南鄭州金域檢驗中心負責人被立案

1月6日淩晨，勞累過度的王新華因心臟猝死，倒在了醫院工作人員隔離點。

王新華帶領的120急救隊伍由14人組成，分別負責本地120報警電話受理、院前急救醫療的指揮、120車輛的調度和緊急醫療救援，疫情防控期間還負責工作人員和防疫物資轉運等工作。並且，王新華帶領的120急救隊伍，37年來，接出診從未出現因車輛故障或車載急救物資不足等問題耽誤救治的事件。

責任編輯：李冰琪

河南省 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 網絡熱話 醫生 疫情

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