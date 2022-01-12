【天津疫情】大中小學即日起寒假、封閉管理 天津市兩會推遲

天津由新冠變種病毒Omicron引發的本土疫情持續擴大，本輪已錄得137宗陽性感染，已知的48人為學生。天津宣布，即日起大中小學進入寒假，所有學校一律封閉式管理。另外，天津市人大、政協「兩會」推遲召開。

天津周三（12日）召開疫情防控發布會，截至當日下午2時，天津共報告137宗新冠陽性感染，包括76宗本土確診、17宗本土無症狀感染，44宗初篩陽性感染待臨床專家組核驗後通報。

目前天津已完成107宗感染者流調報告，已出現11起家庭聚集疫情；而107名感染者中，48人為學生。天津即日起大中小學進入寒假，所有學校一律實行封閉式管理，校外無關人員一律不准進校，校內學生未經批准一律不准出校。

元旦假期社區已有疫情 託管班學生或把病毒帶回校

據天津市疾控中心副主任張穎表示，初步分析，通過流行病學調查顯示，這次疫情在元旦小長假期間就已經在社區中存在。

張穎續指，託管班在元旦假期沒有放假，孩子參加託管班有可能就接觸到病毒，然後在1月4日開學後，把病毒帶回各自的學校，造成其他孩子感染，繼而帶回家庭、再分布到社區。其認為，天津採取的相關篩查控制排查等措施非常快，只要接下來所有的防控管控措施到位，後續疫情發展是可控的。

12月23日以來 逾34萬學生、教職工離開天津

而天津市委教育工委專職副書記孫志良表示，按照教學安排，天津市大多數高校已於元旦前放假，大部分學生已離校返鄉。而截至周三上午9時，天津市教育系統師生員工，於2021年12月23日以來離津總數345,295人，其中學生337,212人，教職工8,083人。

超過32.9萬離津學生在屬地核酸檢測，佔97.7%；近8000離津教職工在屬地核酸檢測，佔98.8%。目前還有7929名離津師生員工未做核酸檢測，其中9成人已被屬地防控部門安排居家隔離，其餘745人正在等待核酸檢測。

另外，天津市人大官網發布要聞指，鑑於近日天津市突發新冠肺炎疫情，為做好疫情防控工作，切實保障人民群眾生命健康安全，適當推遲召開天津市第十七屆人民代表大會第六次會議，具體開會時間由天津市人大常委會主任會議另行決定。原定周日（16日）召開的政協天津市第十四屆委員會第五次會議亦推遲。

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責任編輯：林佩怡

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