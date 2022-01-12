駁「中國清零政策風險論」 新華社：某國不負責任躺平才是最大風險

日前美國歐亞集團公佈2022年世界十大風險報告，中國清零防疫政策的失敗居首位。新華社今日（12日）發表評論駁斥這一報告為充滿政治偏見的荒謬臆測，又批評美國等西方國家執行所謂「與病毒共存」策略，最後指出某些國家在疫情尚未實質性好轉時不負責任「躺平」，這才是全球抗疫面臨的最大風險。

評論表示，中國當前實施的「動態清零」策略不等於追求「零感染」，而是出現本土病例時所採取綜合防控措施的一種集成，其內涵包括及時主動發現傳染源、發現病例時快速採取公共衛生和社會幹預措施、有效救治等方面。

文中又強調，中國率先控制住疫情，率先復工復產，率先實現經濟增長。並指，前期防控成果讓中國在抵禦Omicron毒株時處於更有利位置。

另外，評論稱中國的防控策略會隨疫情動態發展作出相應調整。評論引述衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年此前表示，中國是否會一直堅持現行的防控策略主要取決於全球疫情走勢，取決於病毒變異情況、疾病嚴重程度變化以及中國疫苗接種覆蓋率等因素。

批西方國家可能孕育更危險的新變異毒株

新華社批評所謂「中國防疫政策風險論」是基於對新冠病毒變異不切實際的樂觀想像，又充斥着對中國防疫政策的惡意歪曲。

文中還提到，就在歐亞集團這份預測報告出爐當天，美國單日新增確診病例突破百萬，迄今仍維持在百萬以上的高位。而感染者越多，病毒變異的「溫床」越大，就有可能孕育更危險的新變異毒株。

據美國之音早前報道，歐亞集團本月3日發佈的報告中寫道，在報告中寫道，中國對新冠的「零容忍」政策非但無法控制感染，可能還會導致更大規模的爆發，進而需要更嚴厲的封鎖。這樣一來，會導致更大的經濟混亂，更多的國家干預。報告認為，這有可能加劇全球供應鏈的中斷和通貨膨脹的壓力，因此是世界可能面臨的最大風險。

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責任編輯：袁瑋婧