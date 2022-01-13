曾呼籲印錢谷生育 任澤平微博被禁言微信搜不到

內地經濟學家任澤平昨（12日）微博帳號遭禁言，頁面顯示「因違反相關法律法規，該使用者處於禁言狀態。」此外，微信公眾號「澤平宏觀」已無法搜索到。稍早前，任澤平發布鼓勵生育的文章，建議國家盡快建立鼓勵生育基金，人行多印2萬億人民幣，用10年讓社會多生5,000萬孩子。

任澤平10日在微信公眾號「澤平宏觀」發表題為「解決低生育的辦法找到了—中國生育報告」的文章，建議盡快建立鼓勵生育基金，人行多印2萬億人民幣，用10年時間，社會多生5,000萬孩子。

他強調，提出這個意見並不是一時起意，而是長期研究得出的結論。

任澤平還說，生孩子不要指望「90後00後」（1990年後與2000年後出生者），「一定要抓住75－85年還能生的時間視窗，抓緊出台鼓勵生育基金，再不出台就晚了。」

這篇建言引發許多批評，很多人認為，現在生育率低有多方面的原因，包括現代人的自主性提高，而不是純粹生養成本的問題，更不是簡單透過「印錢」來解決。而且任澤平的說法，也沒有真正應對1990年以後出生的年輕人不願意生育的問題。但也有許多網民留言表達支持，並稱只要國家多補助，願意生孩子。

內媒引述業內人士說，任澤平上述明確對人行提出多印2萬億的觀點，顯得過於激進。「央行放水2萬億是一個非常重大且需要嚴謹論證的話題。他的觀點可能更易挑動大眾的情緒，並收到一些呼應，但實在過於草率。我們看到他發布出來的粉絲留言截圖，的確有人應和國家發錢生孩子，但如何應對老齡化的問題絕對不是這麼簡單。如果大量的輿情相信國家就應該發錢刺激生育，那麼它的後果，相信是管理者不願意看到的。」

昨晚，任澤平的微博遭禁言，頁面顯示因違反相關法律法規，該用戶處於禁言狀態。另外，微信公眾號「澤平宏觀」已經無法搜索到。《解決低生育的辦法找到了》一文也因違規無法查看。

倡人行多印2萬億谷生育 任澤平回應爭議：不會引發通脹

任澤平稱找到解決低生育辦法：央行多印2萬億10年多生5000萬

責任編輯：尹航

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