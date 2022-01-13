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中國因乘客確診新冠再停部分中美航班 美警告或採取行動

國情動向 10:54 2022/01/13

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新冠肺炎疫情未了，Omicron疫情侵襲多國之際，美國拜登政府周三（12日）批評，中國因乘客確診新冠肺炎而暫停部分中美航班，並警告可能會採取應對行動。中國駐美大使館尚未回應。

路透引述美國運輸部發言人表示，中國的做法不符合其在美中航空運輸協定中的義務，美方正就此事與中方接觸，「我們保留採取適當監管措施的權利」。

6個中美航班受「熔斷」影響

中國民航局周三通報，向多個中外航班發出熔斷指令，當中涉及暫停6個中美航班。報道指出，中方今年取消的航班已升至70個。

中方最新通報稱，美國聯合航空由三藩市飛往上海的UA857航班，有7名乘客確診新冠肺炎，自1月24日起，暫停該航班運行2班。另中國南方航空由洛杉磯至廣州的CZ328航班，有10名旅客10確診新冠肺炎，自1月31日起，繼續暫停該航班運行4班。

【美國疫情】上周確診98%屬Omicron 擬要未打針公務員每周檢測

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報道指出，在有關熔斷指令之前，3間美國航空公司和4間中國航空公司每星期營運大約20個中美航班，遠低於疫情前的每周100多班。

代表美國聯合航空、達美航空、美國航空的美國航空協會表示，美國的航空公司正與美中政府接洽，以找出將對旅客的影響降至最低的方案。

新冠肺炎疫情以來，中美一直在航空問題上爭吵不休。就在上月，美國達美航空表示，因上海浦東機場實施的防疫消毒措施，令從西雅圖起飛的航班途中折返。中國駐美使館回應，有關返航是中方禁止航班入境所致的說法，與事實不符，指美國各航空公司人手緊缺、機組人員畏懼疫情下出勤情況時有發生，令美國國內和國際航班大面積取消。中國駐美使領館正在與有關航司溝通，了解具體技術問題並探討解決方案，避免類似事件再次發生。

達美航班折返 美官員：正與中國磋商 冀改飛機消毒新規

責任編輯：林佩怡

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