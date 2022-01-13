【天津疫情】天津返大連感染者遭網暴：別給大學生丟臉

遼寧大連昨（12日）發現兩人核酸檢測結果呈陽性，兩人由天津返回大連。感染者小白（化名）稱，自己身體暫無不良反應，但個人流調（流行病學調查）信息泄露遭到網暴，她和家人承受很大壓力。

綜合內媒報道，感染者小白稱，她在天津津南區上大學，曾去過周邊商場。據流調信息顯示，天津多名陽性感染者也去過該商場。9日，小白和朋友抵達大連後已按要求居家隔離。

小白表示身體暫無不良反應，但個人流調信息泄露遭到網暴，網暴言論包括「別給我們大學生丟臉，行不行」，「知道（天津）有疫情後不留在當地自我監控」，「回家禍害家人」。小白還說，不少人加她微信。

小白稱，她9日返回大連後已聯繫社區，並只和自己的母親接觸過，其母已向公司請假，和她一起隔離。

對於小白遭網暴，有網民表示，「公布軌跡是讓大家心安以及自查的，不是讓你們網暴感染者的，我真挺無語的」，「人家核酸陰性，正常流程回家，被傳染了也是受害者啊，網暴人家干嘛」。亦有網民對小白的言論有所質疑，「如果只和媽媽接觸過，那小姨外婆咋變成密接的？為啥現在還封了一堆地方？這也不合理啊」。

截至12日12時，大連共篩查出密接25人、次密接56人，均已全部管控。流調、排查等工作正在進行中。

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責任編輯：尹航

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