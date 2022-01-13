【內地疫情】昨增124本土確診 天津Omicron疫情外溢至遼寧

內地昨日（12日）新增190宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔124宗，涉及河南、天津、陝西等地；另再多9宗本土無症狀感染個案。遼寧大連發現一名新冠患者感染Omicron變異株，與天津及河南安陽關聯病例感染的病毒高度同源，當局已加強管控所有密切接觸者。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為河南76宗，其中安陽市43宗、許昌市28宗、鄭州市3宗、信陽市1宗、滑縣1宗；天津41宗，其中津南區40宗、河西區1宗；陝西6宗，均在西安市；廣東1宗，在深圳市。

本土無症狀感染者方面，天津5宗，均在津南區；遼寧2宗，均在大連市；廣東1宗，在深圳市；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州。

大連排查28名密接者 核酸檢測均為陰性

央視新聞報導稱，2名天津返大連人員核酸檢測結果呈陽性。經中國疾控中心確認，大連市一名新冠陽性感染者屬於Omicron變異株BA.1進化分支，與天津及河南安陽關聯疫情指示病例感染的病毒高度同源。針對Omicron高度傳染性的特點，大連市加強管控所有的密接和次密接人員。

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同時開展流調溯源工作，截至12日傍晚6時，大連市累計判定追蹤密切接觸者71人，其中在連28人，已全部納入集中隔離管控，目前核酸檢測結果均為陰性。涉及外地人員43人，有關信息已橫傳至相關省市。

深圳市累計14人染疫

此外，深圳市新冠疫情趨緩，12日新增1名確診者，為任職小食店的42歲女子。經初步排查，其主要活動軌迹涉及3個區、3條地鐵線、3條巴士線，並曾到過深圳市第二人民醫院。有關醫院隨即落實各項防控措施，暫停門急診服務，互聯網醫院則照常運行。

而深圳新增的本土無症狀感染病例為一名41歲超市女員工，是早前病例的妻子。初步判斷，新增病例與之前的病例屬於同一傳播鏈，傳播鏈條清晰。截至12日，深圳市累計報告14宗病例。

責任編輯：易燕丹

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