【內地疫情】廣東中山現1宗陽性 一鎮人員只進不出（第二版）

內地新冠肺炎疫情未止之際，廣東中山市坦洲鎮周四（13日）上午公告，稱因新冠肺炎疫情防控需要，即時起對進出坦洲鎮的所有道路實施全面管控，期間人員原則上只進不出；當地錦繡國際花城小區一期、二期亦臨時管控，所有人員只進不出。

*12：50 新增中山通報

坦洲鎮有關公告未有詳細解釋原因。而據「央視新聞客戶端」，坦洲鎮發現新冠肺炎病毒核酸檢測異常情況。直到周四中午，中山市通報在就診患者人群中，發現 1宗新冠病毒核酸陽性個案。

該陽性個案為24歲女性，家住坦洲鎮國際花城一期，為坦洲鎮某公司員工。周三（12日）到坦洲醫院發熱門診就診，翌日凌晨核酸檢測為陽性。該 患者轉送至定點醫療機構隔離治療，相關接觸人員正在排查中，其居住、工作場所已實施管控，個案活動過的重點場所已實施終末消毒。

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進出坦洲鎮所有道路全面管控 暫停聚集及堂食

據坦洲鎮疫情防控指揮部公告，因新冠肺炎疫情防控需要，為進一步排查風險，實施精準防控，進一步強化疫情防控工作，包括嚴格落實交通管控，對進出坦洲鎮所有道路全面管控，期間人員原則上只進不出，如因就醫、特定公務等出入，須持48小時內核酸檢測陰性證明。

同時，嚴格管理村（社區）、住宅小區，轄區內所有村（社區）、住宅小區居民實行自我健康監測，每日測量體溫，出現發燒、咳嗽等症狀應及時報告。並暫停聚集性活動，暫停舉辦所有大型會議、論壇、培訓、演出、展銷促銷等聚集性活動，喜事緩辦，喪事簡辦，宴會不辦。

此外，坦洲鎮嚴控重點場所，所有餐飲單位暫停堂食，所有密閉半密閉通風不良場所暫停開放；各類藥店暫停銷售退燒、抗生素、抗病毒、咳嗽感冒類藥品，發現購買人士有發燒等可疑症狀要第一時間報告。

有小區居民需居家隔離 解封時間待通知

坦洲鎮疫情防控指揮部辦公室，亦發布一份對錦繡國際花城小區一期、二期實施臨時管控的通知，指接獲上級疾控部門通報，根據疫情防控要求，本區域所有人員實行臨時管控，從實施臨時管控措施起，所有人員只進不出，嚴格居家隔離，解封時間待上級通知。臨時管控實施期間將安排醫護人員開展核酸檢測。

通知又請居民理解配合，不信謠、不傳謠。並警告無正當理由拒不配合、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，將承擔相應法律責任。

責任編輯：林佩怡

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