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中紀委反腐專題片即將播出 孫力軍、周江勇等出鏡懺悔（多圖）

國情動向 11:53 2022/01/13

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中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台央視聯合攝製五集電視專題片《零容忍》即將播出，今日預告片公佈，中國公安部原副部長孫力軍、原杭州市委書記周江勇等多位落馬大老虎出鏡懺悔。

據央視網公佈的預告片，該片將於週六（15日）晚間八點於央視1台首播。

專題片共分五集，分別為《不負十四億》、《打虎拍蠅》、《懲前毖後》、《系統施治》、《永遠在路上》，選取16個案例，採訪紀檢監察幹部、有關審查調查對象及涉案人員、幹部群眾140多人，生動講述全面從嚴治黨、推進反腐敗鬥爭的故事

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預告片中，2019年落馬去年10月被「雙開」的孫力軍首度於落馬後露臉，對著鏡頭表示：「沒想到自己成了一個法治建設或者公平正義的破壞者。」

公安部副部長孫力軍落馬受查 曾任公安部港澳台辦主任

公安部前副部長孫力軍遭雙開 涉私藏私放大量涉密材料

另一貴州省政協原黨組書記王富玉稱：「我瘋狂的貪欲登峰造極，但我不知道要錢爲了甚麽。」王富玉2018年1月卸任，退休三年後，去年2月，王富玉被查，8月被開除黨籍。檢方指控其在任期間及退休後共受賄斂財4.5億人民幣。

貴州省政協原主席王富玉一審被控受賄超4.5億元

去年8月突然落馬的周江勇則懺悔道：「在這麼重要的一個城市主政，犯下了嚴重的錯誤和罪行，痛悔不已。」周江勇的落馬最令外界出乎意料，因其被查前一天仍在出席會議，並被認為是「之江新軍」成員。

官媒起底周江勇家族腐敗 妻任職銀行「舉報信就像雪花片一樣」

據央視網消息，《零容忍》展現了以習近平同志為核心的黨中央把握和運用黨的百年奮鬥歷史經驗，堅持自我革命，堅持全面從嚴治黨戰略方針，一刻不停推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，系統施治、標本兼治，不斷實現一體推進不敢腐、不能腐、不想腐戰略目標，全面從嚴治黨的政治引領和政治保障作用充分發揮。

責任編輯：袁瑋婧

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