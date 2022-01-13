【中國樓市】內地7城開展購房補貼 珠海最高600萬

近半月來，中國已有包括河北保定、廣西玉林、安徽亳州、雲南昆明、吉林長春、廣東珠海等在內的至少七城公佈了涉及購房補貼的相關政策。

珠海吸引人才最高補貼達600萬

據內媒每日經濟新聞報道，珠海1月9日推出最高600萬元（人民幣，下同）的住房補貼、80萬元生活補貼、3.8萬元租房補貼等「住房獎補」，6折租住人才安居住房，人才公寓申請入住「零等待」。

河北保定1月7日針對在保定市落戶的非保定籍高校畢業生出台相關政策，其中提出，在中心城區購買家庭首套住房（含新建商品住房及二手住房），享受博士15萬元、碩士6萬元、本科2萬元購房補貼。

江西贛州贛縣1月7日為各類人才提供人才住房和人才公寓，可通過「免租、減租、成本價購買、購房補貼」等形式保障供給；自行解決住房的高層次人才，給予20萬至50萬元購房補貼。

吉林長春2021年12月31日對於進城購房的農民提高補貼標準，補貼從80元/平方米提高至200元/平方米，同時還將補貼政策覆蓋到了二手房領域。

雲南昆明2021年12月30日提出，對於繳納社保滿2年的博士和碩士，將享受到8萬元和5萬元的一次性購房補貼。

除了對購房者直接給予現金補貼外，部分城市還以購房契稅形式給予補貼，且補貼人並不限於人才政策範圍。

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購房補貼多集中在三四線城市

據報道，目前發佈購房補貼政策的城市多以三四線城市為主，這在某種程度上反映了三四線城市房地產市場去化壓力大等問題。

根據上海易居房地產研究院發佈的《全國百城住宅庫存報告》，截至2021年11月底，100個城市新建商品住宅供應量為4495萬平方米，而成交量為3437萬平方米，呈現了「供大於求」態勢。

上海易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，越來越多城市推出購房補貼政策具有積極意義，補貼力度也開始顯著增大。動輒幾十萬的補貼，充分體現了各地吸引人口導入的迫切性，包括各類技術人才、農民工、新市民、創業者等，實際上都面臨了各類不同的補貼政策。

嚴躍進說「類似補貼政策進一步體現了各地積極創造營商環境的導向，對於後續人口的加快導入、購房成本的降低等有積極作用，客觀上也有助於促進市場交易的活躍。」

責任編輯：李冰琪