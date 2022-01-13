【內地疫情】西安兩醫院被停業 網民批現時整頓是浪費醫療資源

西安市衛健委通報，因延誤急危患者救治，西安高新醫院、國際醫學中心醫院停業整頓3個月。上述兩間醫院的母公司國際醫學（深：000516）今日盤中跳水封跌停板，報價8.37元，最新市值190.5億元。有網民質疑，「整頓這麼長時間對醫療資源是不是一種浪費」。

兩間醫院被停業整頓3個月 全市通報批評

西安封城期間，一孕婦在高新醫院由於核酸檢測逾期4小時無法入院，在門口等待期間大出血，導致8個月大的嬰兒流產，事件引起內地社會廣泛關注。之後，高新醫院總經理被停職，門診部、醫務部相關責任人被免職；西安衛健委主任被給予黨內警告處分，並向流產孕婦鞠躬道歉。

另外，一網民稱父親突發心絞痛，下午2點到了高新國際醫學中心，但被保安以中風險地區為由一直不接診。在心絞痛發作8小時後，網民的父親終於進入高新國際醫學中心進行手術。但因耽誤太久，最終搶救無效。

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西安市衛健委通報指出，本輪疫情發生後，高新醫院、國際醫學中心醫院未能將「人民至上，生命至上」貫徹落實到醫療救治工作中，責任意識淡薄，未能履行救死扶傷職責，未落實首診負責和急危重症患者搶救等醫療質量管理核心制度，導致延誤急危患者搶救和診治，引發社會輿論廣泛關注，社會影響惡劣。

通報還指，上述兩間醫院停業整頓3個月，期滿整改合格後重新開診；全市通報批評。

對此，網民表示，「醫院兢兢業業的醫生未免太無辜，就因為某些政策某些領導，現在讓大家喝西北風去嗎？果然西安一刀切，從未讓人失望」，「一點拙見：整頓這麼長時間對醫療資源是不是一種浪費」，「啊，醫院停業？現在？」。還有網民質疑，「西安高新醫院最後還是接受了孕婦的，相比之下前幾家拒診的公立醫院怎麼不處理」。

責任編輯：尹航

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