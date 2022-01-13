張文宏：上海這病房輸入性感染超歷史最高 警示Omicron殺傷力

新冠肺炎疫情繼續肆虐全球，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，輸入性疫情的壓力巨大，並透露上海市公共衛生臨床中心新冠病房的輸入性感染者數量，已經超過歷史最高。

他警示變種病毒Omicron的殺傷力，並指中國此時最佳的策略是保持戰略定力與耐心，維持強化疫苗接種與公共衛生防控策略兩手抓的策略。他提到，也為即將進行中國自行研發創新的新一類口服抗新冠口服藥物的臨床研究準備，強調疫苗和藥物將是未來渡過大流行，回歸正常生活的核心科技支撐。

傳播速度快 會致住院人數激增

張文宏在微博發文稱，比較了新冠變種Omicron和Delta的臨床特徵，與Delta相比，Omicron更快、更隱蔽，但仍然具備不容忽視的殺傷力。

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他指出，當前新冠變異株引起的全球風險仍然很高，盡管有跡象表明病情嚴重程度較低，但Omicron在社區的傳播速度比Delta要快，會導致住院人數激增，給衛生系統和其他相關部門帶來嚴重後果和負擔，形容「人類與奧密克戎的搏鬥還處於最艱難的時刻」。

中國應保持戰略定力 維持加強接種與防控策略

張文宏表示，早期數據表明，疫苗在對抗Omicron感染、疾病和住院治療方面，不如對抗Delta有效。但有證據表明，同源和異源加強接種可以增加疫苗效力，仍然可以維持對嚴重新冠的保護作用。

他又指，疫情以來，目前現象反映充分接種過疫苗的年輕人，絕大多數可以安然度過；住院患者大多未接種疫苗者，同時年老、體弱、與免疫低下的高危人群，則是重症新冠的主要對象。

對於疫情，張文宏認為，中國此時最佳的策略是保持戰略定力與耐心，維持強化疫苗接種與公共衛生防控策略兩手抓的策略，以時間換空間，最終在最合適的時間節點，以極低新冠死亡率順利度過大流行期，逐步實現生活的正常化。

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責任編輯：林佩怡

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