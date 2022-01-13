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【新冠肺炎】貨輪為避疫改道 中國港口面臨新一波擁堵

國情動向 13:59 2022/01/13

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內地多地爆發新冠肺炎疫情，彭博報道，有船運公司因應寧波疫情、避免延誤，讓船隻改道到上海、廈門等港口，令這些港口面臨的新一波擁堵。

寧波月初出現疫情，彭博引述貨運代理和專家表示，在疫情爆發後，寧波暫停了港口附近的部分卡車貨運服務，而船運公司為避免在寧波遭遇延遲，轉奔上海。彭博航運數據亦顯示，許多船隻還改道去廈門。

貨運代理公司表示，大量船隻湧入上海，導致貨櫃船的起航時間表推遲約一周，有關延遲或會波及美國和歐洲。有物流情報公司認為，連同Omicron疫情和即將來到的春節假期，港口擁堵問題將影響本季度的補充庫存周期。

嚴格檢測 加劇供應鏈壓力

報道又稱，內地對工人和貨車司機的嚴格檢測，亦加劇對供應鏈的壓力。

其中，為遏制疫情，深圳對居民和卡車司機開展檢測，結果導致船隻在港口大排長龍。蛇口碼頭亦開始限制接收貨物，周五（14日）開始只接收ETA-3天（即船舶預計到達日期前3天內）的出口重箱進閘。

天津面臨Omicron疫情威脅，當地開展全民檢測。數字化貨運代理Zencargo方面表示，司機在進入港口之前必須每日檢測，卡車運能估計是正常水平的一半。值得一提的是，天津疫情現已蔓延至另一港口城市大連。

內地多地爆新冠疫情 Omicron恐添供應鏈壓力

Omicron防控難 高盛下調中國今年GDP增長預測至4.3%

責任編輯：林佩怡

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