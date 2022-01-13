新疆政府發言人：奉勸一些企業勿割自己肉去貼美國臉

日前美國沃爾瑪（Walmart）旗下的山姆會員店被發現下架新疆產品，公司至今未有明確回應。今日（13日）新疆政府發言人針對此事回應稱，奉勸企業要考慮自己的切身利益，不要割自己身上的肉去貼美國的臉。

據央視新聞，新疆維吾爾自治區人民政府今日召開涉疆問題發佈會，新聞發言人徐貴相強調，新疆根本不存在所謂的強迫勞動，新疆各族群眾是勤勞的，新疆的產品質量也是優良的。

發言人指，大家都還記得去年H&M集團抵制新疆棉，英特爾（Intel）公司也致信供應商要求禁用新疆的人工和產品，但是最終都不得不向中國消費者低頭。

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發言人表示，奉勸這些企業不要低估中國消費者的愛國熱情，不要低估中國消費者依法維護正當權益的能力，也不要低估偷偷摸摸搞政治操弄可能帶來的惡果。既然在中國做生意就要遵守中國的法律，尊重中國消費者的感情，不要與美國那些政客同流合污，更不要狼狽為奸，肆意造謠誹謗是要負法律責任的。

發言人還指，目前，已有許多跨國企業在新疆設立經營點，推銷新疆產品，還有企業負責人主動發聲，表示將保持客觀中立立場，並指出美方的做法是逼迫企業向其效忠，不會參與美方的這種遊戲。

山姆會員店早前被內地網民發現搜不到新疆產品，引來不少民眾退卡抵制，中紀委網站文章還批評「惡意下架」新疆產品必將自食惡果。但路透社5日引述一通電話會議錄音，指山姆會員商店一名代表表示，該店未刻意下架新疆產品，並稱這是一場「誤會」。

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