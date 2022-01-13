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上海39周婦孕患流感被要求轉醫院 院方：不具備隔離條件

社會熱點 14:53 2022/01/13

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內地網民竇先生周二（11日）發文稱，早前已懷孕39周的妻子被確診患有乙型流感，遭上海國際和平婦幼保健院要求轉送至60公里外的醫院。該醫院稱自己不具備乙流隔離條件，隨後更表示不接收患有流感的孕婦。對此，上海市衛健委對外諮詢熱線回應稱，目前沒有相關的條例，後續將與醫院核實。

醫院兩次通知手術再取消 後要求轉院

綜合內地傳媒報導，竇先生的太太李女士本月4日突然發燒至38.3度。翌日兩人在確認核酸陰性後，遂趕到上海國際和平婦幼保健院求醫。竇先生表示，當日午飯過後，一名醫生讓他簽字說準備剖宮產，手術通知單上寫着因發燒而需要手術，「好像當時說了一句，發熱怕對胎兒有影響」。其後於下午2時，李女士確診乙型流感。

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竇先生指出，簽完手術風險告知書後，他和妻子一直等待手術，但始終沒有人來，他按鈴諮詢護士才得知手術被取消。他本以為是感冒原因，但本月6日中午，他再被告知下午要安排手術。然而不到半小時，又有醫生過來表示乙流屬於傳染病，要求他們轉到上海公共衛生臨床中心，稱那裡有隔離病房。

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竇先生續指，兩院相隔60公里，其妻子中午開始肚皮就一陣陣發緊，故提出能否先吃兩天藥，等感冒好了再手術，或者去其他醫院治好，再回來進行手術，惟均被拒絕。

孕婦奔波60公里產子 羊水二度污染

竇先生憶述主任醫生稱，因乙流屬二級傳染病，該院不具備隔離條件，如住院區或手術區發生傳染，他們擔不起這個責任，且上海市規定有關情況須轉院。李女士隨時有分娩可能，出於安全考慮，不能再拖下去。對此，竇先生質疑道：「我們一天半時間花費近3000元，一個感冒都沒治好，現在卻要轉院？」

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最終他們無奈轉院，李女士在本月7日上午誕下一名男嬰，惟羊水二度污染，孩子在宮腔內缺氧。這樣的情況讓竇先生後怕，同時通過網查詢得知，乙型流感屬於丙類傳染病，而《上海市傳染病管理條例》中並未找到對丙類傳染病的管控方法。院方事後曾聯繫竇先生，稱可以退還部分費用，但竇先生表示不在乎，只求一個合理的解釋。

對此，上海國際和平婦幼保健院工作人員周三（12日）表示，不太清楚有關事件的具體情況，但醫院一律不接收患有流感的孕婦。上海市衛健委對外咨詢熱線則回應稱，「針對醫院說辭，目前沒有查詢到相關的條例，將與醫院核實。」

責任編輯：易燕丹

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