李靚蕾發文公開王力宏買水軍證據 涉買Like+評論

歌手王力宏離婚一事餘波未了，與前妻李靚蕾再因回家看小孩爆爭端。王力宏今日（13日）透過律師發聲明表示，不適合與李靚蕾獨處，並控訴她將離婚「變成充滿一場錯誤、虛構且惡意抹黑的行動。」李靚蕾也很快就發文公布王力宏買水軍、帶風向的證據，「做錯了事情不但沒有任何悔意，還要為了混淆視聽購買關於你帶禮物氣球的水軍」。

▲ 王力宏律師聲明稱不適宜與李靚蕾單獨相處

在李靚蕾指控王力宏帶3名男子企圖硬闖家門後，網上就傳出不同角度的畫面，顯示王力宏帶著禮物、氣球要給孩子，掀起熱議。

有台灣傳媒報道，李靚蕾每次發文講述王力宏的不合理行為，就有網友跳出替王力宏說話，日前還被社交平台上發文的IP位置在海外，被指相當奇怪。對於這次王力宏帶氣球回家另一視角照片流出，李靚蕾曬出證據表示，王力宏為了混淆視聽買關於帶禮物氣球的水軍，營銷號，熱搜來操弄媒體和大眾來轉移焦點，她強調那張氣球視角照，除了王力宏別人不可能有。

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李靚蕾接著表示「帶了氣球禮物能證明什麼？只能證明你上演了大野狼童話故事的戲碼。」她稱當天王力宏的確帶著氣球和禮物，「試圖騙她開門」，電鈴監控鏡頭也被氣球遮擋。王力宏說：「我們帶禮物來了，你先拔掉監視器，然後讓我們進去」，也強調除了兩位未經李靚蕾同意的工作人員，真的都沒有別人，事實上後面還有一位男子，一再證明王力宏說謊。

對於網友試圖帶風向，李靚蕾也附上王力宏長期購買水軍的證據，「請款單上有你不同員工的簽核，也有匯款帳戶資料和購買憑證，這些都是你本人做最後審核付款，所以請不要推拖給員工」。最後，李靚蕾也向王力宏喊話，「我要的就只是你能當個行為正常的前夫和孩子的爸爸，讓我們能身心健康的過日子而已。」

對於王力宏的律所聲明，李靚蕾也逐條在社交平台上回應，並公開了離婚協議中的條件。

▲ 微博截圖

責任編輯：李冰琪