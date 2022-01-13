【內地疫情】中山增1陽性 全市核酸檢測 離開須陰性證明

廣東中山周四（13日）新增一宗新冠病毒核酸陽性個案，除了個案所在的坦洲鎮，進出該鎮所有道路全面管控、人員原則上只進不出，中山全市將全員核酸檢測，民眾非必要不離開中山，確需離開須持48小時內核酸檢測陰性證明，全市並暫停聚集活動。

珠海、澳門也因應中山疫情推出防疫措施【詳見此】。另深圳機場碼頭至中山港往返航線停航。

涉事的陽性個案為24歲女性，家住坦洲鎮國際花城一期，坦洲鎮某公司員工；12日到坦洲醫院發熱門診就診，翌日凌晨核酸檢測為陽性。

封控區「足不出戶」 全市停聚集活動

中山市疫情防控指揮部辦公室發布通告，將坦洲鎮國際花城41棟、坦洲鎮一知萬食品有限公司劃為封控區，嚴格執行「封閉隔離、足不出戶、服務上門」管理措施。坦洲鎮國際花城含一期和二期、一知萬食品有限公司周邊區域三棟廠房劃為管控區，實行「足不出區、只進不出、嚴禁聚集」。

同時，即日起對進出坦洲鎮的所有道路實施全面管控。管控期間，坦洲鎮人員原則上只進不出，如因就醫、特定公務等確需出入的，須持48小時內核酸檢測陰性證明。

中山全市並暫停大型會議、活動、論壇、培訓、演出、展銷促銷等聚集性活動。坦洲鎮娛樂場所及網吧、戲院、健身場所等密閉場所暫停營業，餐飲場所取消堂食。全市其他鎮街餐飲等公共場所，不能超過接待能力的50%。

中山將有序開展全市全員核酸檢測工作，坦洲鎮周四下午2時起開展全員核酸檢測工作，神灣、三鄉、板芙鎮同日下午3時開展全員核酸檢測，其他鎮街周五（14日）全員核酸檢測工作。

通告又呼籲，市民非必要不離開中山，確需離開中山的，須持有48小時內核酸檢測陰性證明；各級黨政機關、企事業單位等帶頭落實非必要不離市要求。

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責任編輯：林佩怡

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