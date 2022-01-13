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商務部：目前中美雙方經貿團隊保持正常溝通

經濟脈搏 16:23 2022/01/13

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中美經貿關係一直受到各界關注，商務部今日（13日）舉行的例行記者會上，商務部新聞發言人束珏婷表示，目前，雙方經貿團隊保持正常溝通。如有進一步情況，會及時發布。

記者會上，問及中美經貿團隊是否已就第一階段協議後的接續或第二階段談判展開溝通。對此，束珏婷表示，中美第一階段協議有利於中美兩國，有利於整個世界。協議生效以來，中方努力克服疫情沖擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。中美經貿關系的本質是互利共贏，希望美方能為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。

【中美貿易協議】美農業部長：商延期前 將促中國完全落實協議

中美首階段貿易協議將到期 中國採購不足目標6成 商務部這樣說（第二版）

此外，也提到剛生效的《區域全面經濟夥伴關系協定》（RCEP）有不少企業已經拿到原產地證明享受到了關稅優惠。未來商務部會採取哪些措施推動外貿企業發展。

商務部：目前中美經貿關係保持正常溝通

束珏婷表示，自1月1日RCEP生效實施以來，不少企業通過申領原產地證書、自主原產地聲明獲得了協定優惠關稅稅率，享受到了政策紅利；各地方結合本地優勢和特點積極對接RCEP，研究出臺落實協定的政策措施和行動方案；一些地方還專門強化了公共服務供給，搭建企業服務線上平臺，持續推動RCEP專題培訓。

束玨婷表示，為了幫助企業更好地利用RCEP，商務部將會同有關部門持續做好指導和服務，加強對企業的培訓，尤其是加大對中小微企業和中西部地區的培訓力度；不斷提升中國自由貿易區服務網功能，為企業提供及時、優質的信息和咨詢服務。同時，也將進一步指導地方加強本地發展與RCEP的對接，找準RCEP帶來的機遇，幫助企業提升在更廣闊國際環境中參與合作和競爭的本領，實現更好發展。

責任編輯：李冰琪

服務 疫情 中華人民共和國商務部 RCEP 經濟 貿易 中國

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