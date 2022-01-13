【中美角力】美報告指中國對南海主張非法 京斥挑撥是非

美國國務院周三（12日）發表一份詳盡報告，指中國對南海大部分海域的主張為「非法」，並且沒有國際法依據。中國外交部周四（13日）批評，美方有關研究報告歪曲國際法，混淆視聽，挑撥是非，擾亂地區局勢。

中國外交部發言人汪文斌重申，中國對包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島在內的南海諸島擁有主權，中國南海諸島擁有內水、領海和毗連區，中國南海諸島擁有專屬經濟區和大陸架，強調中國在南海擁有歷史性權利，中國在南海主權和相關權益是在長期的歷史進程中確立，符合《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》等國際法。

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他強調，中國是《聯合國海洋法公約》的締約國，一貫高度重視公約，以嚴謹負責任的態度忠實履行《公約》。並指美國拒絕加入《公約》卻以裁判官自居，肆意曲解公約，為一己私利，搞多重標准進行政治操弄，破壞國際法治。

美國為域外國家 挑撥離間不得人心

對於南海仲裁案，汪文斌表示，中方立場一貫明確，指仲裁庭違背「國家同意」原則，越權審理，枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法所做的裁決，是非法、無效的，中國不接受、不承認。

他又稱，當前在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢總體穩定，美國作為域外國家，頻繁在南海挑動是非，在地區國家間挑撥離間，完全不得人心，國際社會對此看得非常清楚。中國將和東盟國家一道，繼續致力於維護南海和平穩定，推動地區繁榮發展。

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責任編輯：林佩怡

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