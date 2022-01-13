  • 19°C
香港時間 : 2022113日 (四) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】美報告指中國對南海主張非法 京斥挑撥是非

國情動向 16:32 2022/01/13

分享：

美國國務院周三（12日）發表一份詳盡報告，指中國對南海大部分海域的主張為「非法」，並且沒有國際法依據。中國外交部周四（13日）批評，美方有關研究報告歪曲國際法，混淆視聽，挑撥是非，擾亂地區局勢。

中國外交部發言人汪文斌重申，中國對包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島在內的南海諸島擁有主權，中國南海諸島擁有內水、領海和毗連區，中國南海諸島擁有專屬經濟區和大陸架，強調中國在南海擁有歷史性權利，中國在南海主權和相關權益是在長期的歷史進程中確立，符合《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》等國際法。

美：倘菲律賓船隻南海遭攻擊 將啟動共同防禦條約

王毅晤東盟國家駐華使節 冀加快推進南海行為準則磋商

他強調，中國是《聯合國海洋法公約》的締約國，一貫高度重視公約，以嚴謹負責任的態度忠實履行《公約》。並指美國拒絕加入《公約》卻以裁判官自居，肆意曲解公約，為一己私利，搞多重標准進行政治操弄，破壞國際法治。

美國為域外國家 挑撥離間不得人心

對於南海仲裁案，汪文斌表示，中方立場一貫明確，指仲裁庭違背「國家同意」原則，越權審理，枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法所做的裁決，是非法、無效的，中國不接受、不承認。

他又稱，當前在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢總體穩定，美國作為域外國家，頻繁在南海挑動是非，在地區國家間挑撥離間，完全不得人心，國際社會對此看得非常清楚。中國將和東盟國家一道，繼續致力於維護南海和平穩定，推動地區繁榮發展。

中俄軍艦繞日後 美航母與日本護衛艦南海演習

美軍核潛艇南海「拼刺刀」折戟 中美無硝煙戰爭已打響

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

美：倘菲律賓船隻南海遭攻擊 將啟動共同防禦條約
2021/11/20
美：倘菲律賓船隻南海遭攻擊 將啟動共同防禦條約
王毅晤東盟國家駐華使節 冀加快推進南海行為準則磋商
2021/11/15
王毅晤東盟國家駐華使節 冀加快推進南海行為準則磋商
美參議院委員會通過法案 要求制裁危害南海東海穩定中國人士
2021/10/20
美參議院委員會通過法案 要求制裁危害南海東海穩定中國人士
美軍核潛艇南海「拼刺刀」折戟 中美無硝煙戰爭已打響
2021/10/13
美軍核潛艇南海「拼刺刀」折戟 中美無硝煙戰爭已打響
美國核潛艇南海「撞車」 中國：興風作浪是事故根源
2021/10/08
美國核潛艇南海「撞車」 中國：興風作浪是事故根源

你可能感興趣

美：倘菲律賓船隻南海遭攻擊 將啟動共同防禦條約
13:08 2021/11/20
美：倘菲律賓船隻南海遭攻擊 將啟動共同防禦條約
王毅晤東盟國家駐華使節 冀加快推進南海行為準則磋商
11:56 2021/11/15
王毅晤東盟國家駐華使節 冀加快推進南海行為準則磋商
美參議院委員會通過法案 要求制裁危害南海東海穩定中國人士
12:29 2021/10/20
美參議院委員會通過法案 要求制裁危害南海東海穩定中國人士
軍事 國際法 南中國海 外交 美國國務院 政治 美國 中國外交部 中國

下一篇文章

新疆政府發言人：奉勸一些企業勿割自己肉去貼美國臉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

涉實施引起病毒傳播行為 河南鄭州金域檢驗中心負責人被立案
涉實施引起病毒傳播行為 河南鄭州金域檢驗中心負責人被立案
中國因乘客確診新冠再停部分中美航班 美警告或採取行動
中國因乘客確診新冠再停部分中美航班 美警告或採取行動
新疆政府發言人：奉勸一些企業勿割自己肉去貼美國臉
新疆政府發言人：奉勸一些企業勿割自己肉去貼美國臉
駁「中國清零政策風險論」 新華社：某國不負責任躺平才是最大風險
駁「中國清零政策風險論」 新華社：某國不負責任躺平才是最大風險
【新冠肺炎】貨輪為避疫改道 中國港口面臨新一波擁堵
【新冠肺炎】貨輪為避疫改道 中國港口面臨新一波擁堵
中紀委反腐專題片即將播出 孫力軍、周江勇等出鏡懺悔（多圖）
中紀委反腐專題片即將播出 孫力軍、周江勇等出鏡懺悔（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款