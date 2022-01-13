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網傳內地券商防員工炫富 工作環境禁開豪車、戴名錶

社會熱點 19:25 2022/01/13

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近日內地網絡流傳一份行為準則，某證券商為防止員工「炫富」，要求在工作環境下不許開百萬以上豪車、戴15萬以上的名錶、使用5萬以上的名牌手袋，再次引發外界對券業人士薪酬待遇的討論。

據財聯社報導，網絡上一張「固定收益融資部員工社會行為準則（試行版）」的截圖顯示，某券商明確部門員工應避免炫富、高調等行為給公司甚至整個行業帶來負面影響。同時須注意言行舉止，不允許因家庭背景等非自身因素產生優越感，「當好一名職業banker。」

四項要求避免員工「炫富」

有關行為準則近600字，對「奢侈品使用、言談舉止、對外宣傳、生活作風」四方面作出行為規範。其中最博人眼球的是關於奢侈品使用的規定。如工作環境下（上班時間、有客戶在場的任何場合）須穿著得體，不允許開豪華車（100萬以上），戴高檔手錶（15萬以上）、使用高檔手袋（5萬以上），以及使用其他不合時宜、奢華定製的物品。

言談舉止的要求主要針對「曬薪酬」等行為，目的是避免留下高調奢侈的行業形象。如對外交流時需迴避討論任何奢華主義內容；不允許在社交平台發佈工資、獎金等截圖或具體金額等相關內容；接受正式和非正式採訪（參加論壇等）時不得隨意評論行業薪酬。

員工周五晚在家敷面膜被批耽誤加班 內地證券公司：溝通確有不妥

內地上市公司貼標語鼓勵加班 監管介入調查（組圖）

對外宣傳內容上也對「薪酬待遇」等敏感信息做出限制。在對外宣傳及招聘信息中，不可含有薪酬和待遇信息的表述。招聘廣告不允許標註高薪和高提成、強資源等要素。在生活作風上則要求對待個人生活必須抱著負責任的態度，嚴肅處理個人生活問題。

券業薪酬話題引發監管重視

盡管相關內容真實性仍有待考證，但證券行業薪酬問題已引發有關部門的重視。中國證券業協會近日向券商下發薪酬管理制度調研的通知，要求券商在1月17日17點前提交反饋意見，以了解行業對完善薪酬管理制度的意見建議進行調研。

另外，中國證券業協會此前也向券商下發《證券公司文化建設實踐評估辦法（試行）（徵求意見稿）》，明確要求證券公司建立長期與短期兼顧的激勵機制。其中提到，公司應構建激勵與約束並重、長期與短期兼顧的長效激勵機制，注重有效激勵與問責監督相統一。有關扣分指標中更涉及，薪酬激勵過於激進，未能體現建立長期激勵機制要求的，扣1分。

責任編輯：易燕丹

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