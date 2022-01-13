公安部前副部長孫力軍被提起公訴 涉受賄等3項罪名

央視新聞報道，公安部前副部長孫力軍，涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍支案，近日長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。

孫力軍被指控，在公安部、國內安全保衛局和上海市衛生局等任職期間，利用職務上的便利及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；操縱證券市場，情節特別嚴重；違反槍支管理規定，非法持有槍支，情節嚴重。

值得一提的是，央視周六（15日）起將播出反腐專題片《零容忍》，預告片可見孫力軍「懺悔」稱，「沒想到自己成了一個法治建設或者公平正義的破壞者」。據報，這是孫力軍被查後首次在大眾媒體前亮相。

中紀委反腐專題片即將播出 孫力軍、周江勇等出鏡懺悔（多圖）

孫力軍於2020年4月落馬，去年9月被雙開（開除黨籍、公職）。中紀委通報稱，孫力軍政治野心極度膨脹、妄議黨中央大政方針，製造散佈政治謠言，，指其在黨內大搞團團伙夥，成夥作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全，又在抗擊新冠肺炎疫情一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料等，並大搞權色、錢色交易等。

資料顯示，現年53歲的孫力軍是山東青島人，畢業於澳洲新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業，並獲得碩士學位。他的西方院校背景，被指在中國安全官員中較為罕見。另據報，孫力軍曾任公安部港澳台事務辦公室主任。

公安部前副部長孫力軍遭雙開 涉私藏私放大量涉密材料

責任編輯：林佩怡

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