傳天津老人欲打尖檢測兼逼防控人員下跪 當事人回應（有片）

天津為嚴防新冠變種Omicron疫情擴散，展開全民核酸檢測。周四（13日）有網傳影片稱，當地有老人意圖打尖做核酸檢測，並自稱女兒是居委會主任，還逼現場一防疫人員下跪，引發熱議。

有傳媒事後引述雙方當事人承認，在核酸採樣過程中發生過摩擦和誤會，但並非網友所說的情況，現在彼此已經充分理解。當地派出所消息也稱，的確發生了此事，當時雙方發生了一些口角糾紛，目前雙方已達成和解。

事發天津市北辰區全民檢測時，「津雲」引述在影片中下跪的高先生表示，他當時在現場負責維護秩序，在第二輪核酸大篩時，引導老、幼、病、殘、孕優先排成10人一組的隊伍。涉事兩名老人也帶著孩子到達，但前方正湊夠10人一組，於是高先生安排二老一家等待下一組，由此雙方發生口角。

爭執期間，其中一名老人情緒比較激動，並且說在居委會工作的家人，不會像高先生如此維持秩序。高先生感覺無計可施，氣頭上的老人吵著讓他下跪道歉，他想著趕緊正常檢測，又想安撫老人，就跪下了。

另一邊廂，涉事的67歲董阿姨解釋，老伴今年72歲，患有多種疾病，也有殘疾證。之前已向居委會報備過，後者計劃上門採樣，但由於核酸檢測地點就在他們所在的樓棟周圍，為不麻煩採樣人員，她兩次帶老伴和孩子到現場採樣。

她續稱，周三（12日）第二次核酸檢測時，她讓稍大一的外孫帶著一家人的身份證先去排隊，而她到了後，外孫已經進去檢測，她就抱著孩子沿隊伍往前走喊外孫，「其實並不想插隊」。

就在此時雙方發生言語衝突，情緒很激動，「應該沒說過讓他下跪」。董阿姨稱，面對網民不了解情況的指責，她和老伴心裡壓力都很大，又指女兒是旁邊居委會的副主任，也一直在一線忙碌，自己非常明白一線人員的辛苦。

涉事老婦質疑炒作 「磕頭有這樣污衊我們人格的嗎？」

不過，另據「上游新聞」報道，董婦解釋，自己和老伴沒有要求對方下跪磕頭，搞不清楚對方為什麼這麼做，「你說他磕頭是為了嘛呀？磕頭有這樣污衊我們人格的嗎？他說是我們讓他磕頭，有這樣的嗎。」她還表示，「人說話要憑良心，不能污衊誹謗我們，害我們」。

高先生回應稱，一切事情以官方通報為準。據報，高先生為退伍軍人，曾榮獲「天津市見義勇為青年」。

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責任編輯：林佩怡

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