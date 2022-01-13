【內地疫情】上海增2本土確診3無徵狀感染 春節非必要不离滬

上海市召開疫情防控發布會，市衞健委主任鄔驚雷通報，上海新增2宗本土新冠確診病例和3宗本土無徵狀感染者；將確診病例的工作地靜安區靜安寺街道愚園路228號列為中風險地區。

均與早前境外輸入無徵狀感染者相關聯

在對相關隔離管控人員例行新冠肺炎病毒核酸檢測中，發現上述5名核酸檢測結果異常人員；5名感染者都和1月11日上海報告的1宗境外輸入無徵狀感染者相關聯，屬於同一個傳播鏈，都是在隔離管控期間的例行核酸篩查檢測中發現的。其中，有三人是奶茶店的服務人員。

截至今晚7時，已累計排查到上述5人在滬密切接觸者304人，均已落實隔離管控，新冠病毒核酸檢測結果均為陰性；累計排查到在滬密接的2830人，均已落實隔離管控，新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。

鄔驚雷表示，全球疫情處於大流行狀態，境內多地報告本土疫情，「外防輸入、內防反彈」形勢嚴峻複雜，要保持高度警惕之心，緊盯「入城口、落腳點、流動中、就業崗、學校門、監測哨」。

上海市民政局副局長曾群表示，上海對境外人員實施「14+7」的健康管理措施。措施實施以來，絕大數人都認真遵守，對於極個別違反規定的，將依法依規採取嚴肅的懲戒措施，追究相關責任。

上海市疫情防控公共衛生專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡提示，春節期間市民非必要不离滬，非必要不出境。鼓勵大家在上海過年，盡量減少這些不必要的人員流動。

吳凡並表示，來滬抵滬的人員，上海要求開展7天的健康監測，剛到上海的時候，7天內減少不必要的人群聚集，規範佩戴口罩、保持社交距離等常規的防控要求。

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責任編輯：蒯宇澄

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