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英情報機構指一華人律師是間諜 京：個別人可能007看多了（第二版）

國情動向 17:24 2022/01/14

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英國對內情報機構軍情五處（MI5）近日向國會示警，一名李姓中國女子與中共中央統一戰線工作部（統戰部）有關聯，秘密涉入政治干預活動。英國內政大臣彭黛玲說，有關活動未達犯罪門檻，但仍令人關注。

＊17：24 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人汪文斌周五（14日）表示，中國歷來奉行不干涉別國內政的原則，沒有必要也不會從事所謂的干預活動，指個別人可能是007電影看多了，產生過多不必要的聯想。

稍早中國駐英國使館發言人也稱，中國沒有必要、也不會去「收買」外國議員，堅決反對一些人捕風捉影，對英國的華人群體進行抹黑、恐嚇。

英內政大臣：正研究措施提出檢控

MI5發布的警示指出，以「克麗絲汀．李」（Christine Ching Kui Lee）之名遊走英國政治圈的律師李貞駒與統戰部秘密合作。

MI5研判，統戰部企圖藉由與具聲望地位或野心勃勃的跨黨派議員建立連結，以秘密干預英國政治；統戰部也試圖與具影響力的人物培養關係，以確保英國的政治形勢對中共有利。

調查結果顯示，李貞駒涉入對政黨、議員、爭取成為議員及謀求一官半職人士的資助行為，資金來源包括身處中國與香港的非英國籍人士。她曾公開自稱代表在英中國人的利益，致力促進英國社會多元性。

新華社仿《007》拍片諷西方情報界 英軍情六處：感謝宣傳（有片）

美指中國情報人員經濟間諜罪成 京：指控純屬捏造

英軍情五處籲警惕中俄間諜威脅 華大使：中國是合作夥伴非挑戰

MI5警告，任何人如被李貞駒接觸，應提防她的聯繫，以及推動中共的議程。

MI5透過上、下議院議長向全體議員示警，除了統戰部，李貞駒還與「中華海外聯誼會」及「英國華人參政計劃」有關。

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）說，有關活動未達犯罪門檻，但仍然令人關注，當局正研究採取措施，加強立法，提出目前未能進行的檢控工作。

中方：沒必要也不會「收買」外國議員

根據公開資料，在倫敦經營一家法律事務所的李貞駒是中華海外聯誼會常務理事、英國華人參政計劃的創辦人。該計劃於2006年啟動，獲英國上、下議院議員支持。此外，她還是工黨議員賈迪納（Barry Gardiner）的捐獻人，兒子則在賈迪納辦公室任職、協助安排行程。

賈迪納周四（13日）說，李貞駒的兒子稍早已請辭。

汪文斌表示，依據個別人的主觀臆想，就發表捕風捉影危言聳聽的言論，這是很不負責任的。希望英方有關官員不要發表沒有事實根據的言論，更不應借炒作「中國威脅」論，來達到不可告人的政治目的。

中國駐英國使館發言人回應指，中國歷來奉行不干涉別國內政原則，沒有必要、也不會去「收買」外國議員。中方堅決反對一些人捕風捉影，對英國的華人群體進行抹黑、恐嚇。

德國稱抓獲「雙面間諜」 涉為中國提供情報近10年

責任編輯：尹航

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