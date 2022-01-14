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中國12月美元計出口年增20.9%略勝預期 進口增速創3個月低

經濟脈搏 11:30 2022/01/14

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海關總署介紹，2021年全年，以美元計，中國進出口規模達6.05萬億美元，首次突破6萬億美元關口。12月，出口按年增20.9%，為5個月低點；進口按年增19.5%，遜於預期27.8%，為3個月低點。12月貿易順差為944.6億美元，創歷史最高紀錄。

2021年全年，以美元計，中國出口按年增長29.9%至3.36萬億美元，進口按年增長30.1%至2.69萬億美元，均創歷史新高，貿易順差為6764.3億美元。以人民幣計，出口按年增長21.2%，進口按年增長21.5%，貿易順差4.36萬億元。

單看12月數據，以美元計，出口按年增20.9%，高於預期20%；進口按年增19.5%，遜於預期27.8%。以人民幣計，出口按年增17.3%，高於預期16.3%；進口按年增16%，遜於預期23.6%。

海關總署稱，2021年中國與主要貿易伙伴進出口均實現穩定增長，其中，對美國出口增長20.2%。

海關總署稱，當前全球疫情起伏反覆，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，中國經濟率先恢復的相對優勢和基數效應可能減弱，2022年中國外貿發展面臨的不確定不穩定不均衡因素增多。同時也要看到，中國經濟韌性強，長期向好的基本面不會改變，繼續為穩外貿提供有力支撐。

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責任編輯：尹航

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