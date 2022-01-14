【內地疫情】上海增5宗本土感染 暫停跨省團隊旅遊

內地新冠肺炎疫情持續，上海昨日（13日）新增5宗本土感染，新增境外輸入確診30宗。上海市文化和旅遊局今日發出通知，即日起立即暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

境外病例關聯 3人奶茶店工作

上海昨日新增2宗本土新冠肺炎確診病例、3宗本土無症狀感染，5人均與1月11日上海報告的1宗境外輸入無症狀感染者相關聯，屬於同一傳播鏈，都是在隔離管控期間的例行核酸篩查檢測中發現。其中3人為靜安區一間奶茶店的員工，該奶茶店升為中風險地區。而感染者當中，有1人未接種疫苗。

據上海通報，截至今日（14日）上午8時，上述5名感染者已累計排查管控相關人員54741人，核酸檢測結果均為陰性；相關環境均消毒。

春節非必要不離滬

上海市文化和旅遊局今日發出通知，要求嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制，各旅行社及在線旅遊企業，立即暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。同時至3月15日，暫停經營進出陸地邊境口岸城市的跨省團隊旅遊，以及「機票+酒店」業務。

此前，上海市疫情防控公共衛生專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡提示，春節期間市民非必要不離滬，非必要不出境，又呼籲中高風險地區人員暫緩到上海。

這次病例由入境人員引發，上海市民政局副局長曾群昨表示，目前上海入境人員採取「14+7」的管理措施，即14天隔離後7天居家健康監測；若違反規定將嚴肅懲戒。

上海增2本土確診3無徵狀感染 春節非必要不離滬

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責任編輯：林佩怡

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