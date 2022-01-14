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【反壟斷】最高法：依法嚴懲強制「二選一」等不正當競爭行為

經濟脈搏 11:06 2022/01/14

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央視新聞報道，最高人民法院今日（14日）召開發布會，發布《關於充分發揮司法職能作用 助力中小微企業發展的指導意見》，提出20條具體措施，為中小微企業發展營造公平競爭、誠信經營的市場環境。

《意見》提出，加強反壟斷和反不正當競爭案件審理力度，依法嚴懲強制「二選一」、低價傾銷、強制搭售、屏蔽封鎖、刷單炒信等壟斷和不正當競爭行為；依法認定經營者濫用數據、算法、技術、資本優勢以及平台規則等排除、限制競爭行為，防止資本無序擴張，保護中小微企業生存發展空間。

保護有挽救價值中小微企

同時，對具有優勢地位的市場主體，利用中小微企業危困或者缺乏判斷能力訂立的顯失公平的合同，支持中小微企撤銷該合同的訴訟請求。另外，對受疫情等影響直接導致中小微企合同履行不能，或繼續履行合同對其明顯不公的，按照不可抗力、情勢變更規則，結合案件事實，公平合法地判令免除或部分免除責任、變更或解除合同。

而在審理案件中，嚴格區分經濟糾紛與刑事犯罪的界限，嚴防把民事責任認定為刑事責任。

《意見》還提出，建立辦理拖欠中小微企業賬款案件「綠色通道」，保護有挽救價值的中小微企業，對於中小微企因資金流動性困難不能清償債務的，要積極引導各方當事人達成減免債務、延期支付的執行和解協議，為企業緩解債務壓力、恢復生產經營創造條件。

責任編輯：林佩怡

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