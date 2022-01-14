【北京冬奧】北京倡冬奧期間採取居家辦公等彈性工作制

北京冬奧將於下月4日開幕，北京市政府新聞辦今日（14日）上午召開記者會，介紹2022年冬奧會和冬殘奧會期間社會交通臨時管理措施。會上，市交通部門倡導全市各單位採取居家辦公、遠程辦公、錯時上下班等彈性工作制，同時引導綠色出行。

交通部門表示，除保障冬奧會和冬殘奧會的政府部門、機構、企事業單位外，交通部門倡導全市各單位採取居家辦公、遠程辦公、錯時上下班等彈性工作制，從源頭、時間、空間等多維度，調節社會總體交通量。場館集中區域的屬地政府要主動作為，組織屬地各單位積極落實好彈性工作制，減少通勤交通，緩解周邊道路交通壓力。

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遇重污染天單雙號限行

對於冬奧期間北京的空氣質量，交通部門提到，當預測發生空氣污染過程且需要採取強化措施時，按照區域聯防聯控要求，除保障城市正常運行的車輛，保障冬奧會和冬殘奧會需求的車輛，以及公共交通、新能源汽車外，其他機動車按車牌尾號實行單號單日、雙號雙日行駛，本市各級黨政機關、企事業單位公務用車停駛80%；除涉及賽事、民生保障、應急搶險外，中重型燃油（氣）貨車不得上路行駛。

交通部門倡導市民綠色低碳集約出行，優先選擇公共交通，主動減少小汽車使用，同時遵守奧林匹克專用車道管理規定、禮讓奧運保障車輛。

責任編輯：李冰琪

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