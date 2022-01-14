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【內地疫情】昨增143本土確診 天津核酸篩查驗出44宗陽性

社會熱點 11:32 2022/01/14

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內地昨日（13日）新增201宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔143宗，涉及河南、天津、上海等地；另再多4宗本土無症狀感染。天津疫情持續，剛結束的第二輪全民核酸檢測中，共檢驗出陽性感染者44人。此外，近日同時出現Delta及Omicron變種病毒的河南，再多98宗確診，許昌市及其下轄市禹州市有多人因防疫不力被問責。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為河南98宗，其中安陽69宗、許昌25宗、鄭州4宗；天津34宗，其中津南區28宗、西青區3宗、河西區2宗、紅橋區1宗；陜西8宗，均在西安；上海2宗，其中普陀區1宗、寶山區1宗；廣東1宗，在中山。

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本土無症狀感染者方面，上海3宗，其中普陀區2宗、靜安區1宗；天津1宗，在西青區。

天津第二輪全民檢測發現44名陽性感染者

出現Omicron疫情的天津，市疫情防控指揮部今日（14日）凌晨通報，在第二輪全民核酸篩查中，共檢驗出陽性感染者44人，其中32人來自集中隔離點，12宗來自疫情封控和管控區，其餘的檢測結果都是陰性。 

疫情防控指揮部表示，將根據疫情形勢，適時組織開展核酸篩查工作，最大程度發現感染風險和傳播隱患，及時採取隔離管控措施，保障人民群眾生命安全。

廣東中山確診者感染源頭未明 珠海啟全民檢測

在廣東，中山新增1宗確診病例，該患者最近14天無風險地區外出史，目前感染源頭不明，已閉環轉送至定點醫療機構隔離。據央視新聞消息，該患者及同住家人14天內均未離開廣東省，偶有到珠海市活動。

目前，中山市倡議市民非必要不離開中山，確需離開中山的，須持有24小時內核酸檢測陰性證明。珠海市則定於今日（14日）上午9時起，開展全民核酸檢測工作，做到應檢盡檢，確保不漏一戶、不漏一人。

河南許昌13人因防疫不力被處分

至於本土疫情形勢嚴峻的河南，安陽市公佈58名確診病例軌跡，53人為湯陰育才中學師生。湯陰縣發通告稱，縣城區內所有居民除配合進行核酸採樣外，一律不得外出，嚴防疫情蔓延擴散。

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許昌市人民政府周四（13日）通報，許昌市對在疫情防控關鍵時刻退縮不前、失職瀆職、工作不力的，實行嚴肅追責問責。目前已黨紀政紀處分6人，組織處理6人，責令辭去職務1人。

另據「清風禹州」消息，禹州市教育體育局對防疫工作重視不夠、市衛健委對疫情形勢判斷不夠，導致2名學生感染新冠肺炎。當局決定對包括市教育體育局局長、市衛健委主任、多名高級中學校領導在內的11人給予政務記過、誡勉談話等處分。其中，市高級中學黨委副書記、校長李軍輝被予以黨內警告、政務記過處分、停職檢查的處分。

責任編輯：易燕丹

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