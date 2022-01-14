【內地疫情】上海買杯奶茶即確診？專家：口罩需要升級

上海週四（13日）晚報告5例本土核酸檢測陽性病例，其中3例為無症狀感染者，為上述境外輸入無症狀感染者購買奶茶時接觸的店員。買一杯奶茶的時間，無症狀感染者就能將病毒傳播給對方，公共衛生專家認為，目前的口罩可能需要升級了。

據第一財經報道，從該境外輸入無症狀感染者公佈的行動軌跡來看，其在奶茶店並未長時間停留。按照防疫要求，餐飲店店員理應佩戴口罩，而仍在7天健康監測期的境外輸入人員也應佩戴口罩。顧客買完奶茶就離開，在這種短暫接觸的過程中，病毒仍然能夠成功地進行傳播，這應當引起足夠重視，普通口罩可能已經無法阻擋新冠病毒的傳播。

無症狀感染者能夠傳播病毒，最新研究發現，omicron變異株可以在上呼吸道大量繁殖。第一財經引述一位公共衛生專家表示：「現在聰明的做法是，你應該佩戴保護效力更強的口罩。」

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西方多國建議公共場合佩戴醫用級別以上口罩

報道指，在新一輪疫情加速蔓延的情況下，這種普通外科口罩恐怕已經難以防止像奧密克戎變異株這樣高傳染性的病毒了。在歐洲，德國和奧地利等國家的公共衛生機構已經改變了對人們佩戴口罩標準的建議，規定在公交、街道等公共場合必須要佩戴醫用級別以上的口罩。

報導還引述《美國國家科學院院刊》（PNAS）去年12月發表的一份報告稱，在兩個人都戴口罩且感染者正在說話的情況下，如果佩戴的是外科口罩，被新冠病毒感染的機率約30%；如果佩戴FFP2口罩（相當於N95口罩），被感染的機率僅0.4%。

根據美國CDC的數據，經過美國國家職業安全與健康研究所批准的N95口罩可以過濾空氣中高達95%的顆粒物。馬薩諸塞大學達特茅斯分校生物學副教授Bromage稱，外科或一次性口罩的效果比N95口罩低5%至10%。他還提出，佩戴保護級別更高的口罩，實際上可以延長病毒感染所需要的時間。

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責任編輯：袁瑋婧