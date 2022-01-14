  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 12:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網傳「口罩消毒殘留物能致癌 用之前要揈一揈」 專家這樣說

社會熱點 12:32 2022/01/14

分享：

內地網傳一種說法指，口罩消毒殘留物環氧乙烷（Ethylene oxide）是一類致癌物質，戴口罩前要抖一抖，這可以讓環氧乙烷含量大幅下降。該言論引發網民關注。專家表示，拆開口罩包裝後應迅速帶上，如刻意將其暴露在空氣中，反倒會導致污染。

許多網民擔心：到底還能不能安心戴口罩？市場上的口罩中環氧乙烷是否超標？抖一抖後真的更安全嗎？

內媒聯合上海紡織集團檢測標準有限公司，對各大電商平台銷量較高的15款口罩的環氧乙烷含量進行檢測，其中有3件樣品標稱經過環氧乙烷滅菌。

測試結果顯示，其中一款檢測出含有環氧乙烷成分，數值為2.0μg/g。根據國家和行業標準，成人口罩的環氧乙烷殘留量應不超過10μg/g，兒童口罩環氧乙烷殘留量應不超過2μg/g。因此，目前檢測的口罩環氧乙烷殘留量均低於限值。

值得注意的是，上述檢測出環氧乙烷含量為2.0μg/g的樣品為成人口罩。若該款口罩為兒童口罩，其環氧乙烷殘留量則已達臨界點。

隨後，實驗室工作人員將測出環氧乙烷的口罩樣品晃動10次，檢測結果為1.9μg/g，與原測試結果變化不大。

專家提醒，正確的口罩佩戴方法是：清洗雙手，拆開口罩無菌包裝後迅速戴上。因為口罩從包裝裡拿出來是一種無菌的狀態，如果刻意把其在空氣中進行暴露，反倒有可能加速環境空氣中的微生物流動，從而導致污染。

【內地疫情】上海買杯奶茶即確診？專家：口罩需要升級

內地現Omicron本土病例 中國專家建議：現在口罩要這麽戴

「加拿大鵝」千元口罩無防疫功效 北京仍賣到斷貨

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

污染 致癌物 口罩

上一篇文章

【內地疫情】珠海發現1宗陽性個案 市民非必要不離市

下一篇文章

【內地疫情】昨增143本土確診 天津核酸篩查驗出44宗陽性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地KFC「盲盒」掀搶購潮 有人擲萬元買餐 中消協狠批：當抵制
內地KFC「盲盒」掀搶購潮 有人擲萬元買餐 中消協狠批：當抵制
【天津疫情】天津返大連感染者遭網暴：別給大學生丟臉
【天津疫情】天津返大連感染者遭網暴：別給大學生丟臉
王力宏帶3男硬闖家門 李靚蕾最新回應：我有報警（組圖）
王力宏帶3男硬闖家門 李靚蕾最新回應：我有報警（組圖）
李靚蕾發文公開王力宏買水軍證據 涉買Like+評論
李靚蕾發文公開王力宏買水軍證據 涉買Like+評論
【內地疫情】昨增124本土確診 天津Omicron疫情外溢至遼寧
【內地疫情】昨增124本土確診 天津Omicron疫情外溢至遼寧
【內地疫情】廣東中山增1宗陽性 一鎮人員只進不出（第三版）
【內地疫情】廣東中山增1宗陽性 一鎮人員只進不出（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款