網傳「口罩消毒殘留物能致癌 用之前要揈一揈」 專家這樣說

內地網傳一種說法指，口罩消毒殘留物環氧乙烷（Ethylene oxide）是一類致癌物質，戴口罩前要抖一抖，這可以讓環氧乙烷含量大幅下降。該言論引發網民關注。專家表示，拆開口罩包裝後應迅速帶上，如刻意將其暴露在空氣中，反倒會導致污染。

許多網民擔心：到底還能不能安心戴口罩？市場上的口罩中環氧乙烷是否超標？抖一抖後真的更安全嗎？

內媒聯合上海紡織集團檢測標準有限公司，對各大電商平台銷量較高的15款口罩的環氧乙烷含量進行檢測，其中有3件樣品標稱經過環氧乙烷滅菌。

測試結果顯示，其中一款檢測出含有環氧乙烷成分，數值為2.0μg/g。根據國家和行業標準，成人口罩的環氧乙烷殘留量應不超過10μg/g，兒童口罩環氧乙烷殘留量應不超過2μg/g。因此，目前檢測的口罩環氧乙烷殘留量均低於限值。

值得注意的是，上述檢測出環氧乙烷含量為2.0μg/g的樣品為成人口罩。若該款口罩為兒童口罩，其環氧乙烷殘留量則已達臨界點。

隨後，實驗室工作人員將測出環氧乙烷的口罩樣品晃動10次，檢測結果為1.9μg/g，與原測試結果變化不大。

專家提醒，正確的口罩佩戴方法是：清洗雙手，拆開口罩無菌包裝後迅速戴上。因為口罩從包裝裡拿出來是一種無菌的狀態，如果刻意把其在空氣中進行暴露，反倒有可能加速環境空氣中的微生物流動，從而導致污染。

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責任編輯：尹航

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